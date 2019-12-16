Boyner'den yeni yıla özel koleksiyon - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Boyner'den yeni yıla özel koleksiyon - Son Dakika Ekonomi

Boyner'den yeni yıla özel koleksiyon

6 saat önce

Boyner, hazırladığı yeni yıl koleksiyonuyla özel hediye seçenekleri sunuyor.

Boyner'den yeni yıla özel koleksiyon, System.String[]

Boyner, hazırladığı yeni yıl koleksiyonuyla özel hediye seçenekleri sunuyor.

Boyner açıklamasına göre, şirket her sene olduğu gibi bu sene de yeni yıl hediyesi için seçeneklerini müşterileriyle buluşturuyor.

Erkekler için gömlekler, ikili ya da üçlü olarak sunulan atkı, bere ve eldiven setleri, kravat-mendil ikilisi, sırt, el veya seyahat çantaları, kemer ve cüzdanların yanı sıra farklı yaka seçenekleriyle kazaklar, Boyner'deki hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

Kadınlar için ise farklı formlarda kazaklar, atkılar, bereler, sırt askılı, omuz askılı ya da elde taşınabilen çantalar ve cüzdan seçenekleri öne çıkıyor.

Ayrıca Swarovski taşlı kalemler, kol saatleri ya da kolye, bileklik ve küpelerin bir arada bulunduğu aksesuar setleri de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Yılbaşı hediye alışverişinde çocuklara yönelik ürünler de bulunuyor. Oyuncak ve çizgi film kahramanlarının lisanslı ürünlerinin yanında erkek çocuklar için kazaklar, eldivenler, gömlekler, pantolonlar, parkalar, kalın montlar kız çocukları için sim baskılı ürünler ve yılbaşına özel kadife, simli tül elbise modelleri ve simli tütü etekler hediye seçenekleri arasında bulunuyor.

Boyner Evde ise yeni yıl temalı aksesuarları, mumları, yastık ve koltuk şalları yeni yıl hediyeleri yer alıyor.

Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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