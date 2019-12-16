Boyner'den yeni yıla özel koleksiyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boyner'den yeni yıla özel koleksiyon - Son Dakika

Boyner'den yeni yıla özel koleksiyon

6 saat önce

, / Boyner, hazırladığı yeni yıl koleksiyonu ile özel hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu.

Boyner'den yeni yıla özel koleksiyon, System.String[]
, / Boyner, hazırladığı yeni yıl koleksiyonu ile özel hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu.  Erkekler için gömlek, atkı, kravatların yer aldığı koleksiyonda, kadınlar için de elde taşınabilen çantalar ve cüzdan seçenekleri dikkat çekti.

Boyner, yeni yıla özel olarak hazırladığı koleksiyonunu duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Her sene olduğu gibi bu sene de yeni yıl hediyesi için en göz alıcı seçenekler müşterilerle buluşuyor. Erkekler için gömlekler, ikili ya da üçlü olarak sunulan son derece şık atkı-bere-eldiven setleri, yine set olarak kravat-mendil ikilisi, sırt, el veya seyahat çantaları, kemer-cüzdan setlerinin yanı sıra farklı yaka seçenekleriyle rengarenk kazaklar, Boyner'deki zengin hediye alternatifleri arasında yer alıyor.Kadınlar için ise sezon trendlerini yansıtan farklı formlarda kazaklar, atkılar, bereler, sırt askılı, omuz askılı ya da elde taşınabilen çantalar ve cüzdan seçenekleri dikkat çekiyor. Ayrıca ışıltılı bir hediye arayanlar için Swarovski taşlı kalemler, kol saatleri ya da kolye, bileklik ve küpelerin bir arada bulunduğu aksesuar setleri Boyner'de müşterilerin beğenisine sunuluyor."

MİNİKLER İÇİN DE HEDİYELER VAR

Minikler için de hediyelerin yer aldığı koleksiyon için yapılan açıklamada; "Çocukların hayranı olduğu oyuncakların veya çizgi film kahramanlarının lisanslı ürünlerinin yanında erkek çocuklar için sımsıcak tutacak kazaklar, eldivenler, gömlekler, pantolonlar, parkalar, kalın montlar kız çocukları için sim baskılı ürünler ve yılbaşına özel kadife, simli tül şık elbise modelleri ve simli tütü etekler hediye seçenekleri arasında yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

Boyner Evde ise yeni yıl temalı aksesuarları, mumları, yastık ve koltuk şalları yeni yıl hediyeleri yer alıyor.


- İstanbul
Boyner, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son ankette yeni partilere kötü haber! Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları ortaya çıktı
Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı yeniden Ekrem Eray Arda oldu

Son Dakika Haberleri
22:30 Sürücüsü olmayan araç 3 otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
22:29 ŞİŞLİ'DE YANGINDA EVDEKİ 5 KİŞİ 3 KÖPEKLERİNİ DE YANLARINA ALARAK CANLARINI KURTARDI - Son Dakika
22:25 Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:25 Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - İ.H. Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:22 Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 22:32:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boyner'den yeni yıla özel koleksiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]