Boyner'den yenilikçi ve doğa dostu projeler

Perakende sektörünün dikkat çeken markalarından Boyner, sektöre yeni soluk getirecek projelerini İzmir'de paylaştı. Şirket bünyesinde ağırlığını kadın çalışanların oluşturacağı teslimat ağıyla birlikte müşteriler, akşam saatleri ve pazar günleri de dahil olmak üzere istedikleri ürünü internet üzerinden satın alabilecek. Plastik atıkların dönüştürülmesiyle üretilen ve satışa sunulan doğa dostu tekstil ürünlerİ ile organik ve hayvanlar üzerinde test edilmemiş kozmetik ürünler de müşterilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Boyner, toplam 9 mağazayla hizmet verdiği İzmir'de medya mensuplarıyla buluştu. Hilltown Karşıyaka'da yapılan buluşmada Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek, pandemi döneminde perakende sektöründe yaşanan değişimler, güvenli alışveriş konsepti kapsamında mağazalarda alınan hijyen önlemleri, perakende sektörüne ayrı bir soluk getirecek yenilikçi hizmetler ve Boyner'in İzmir ekonomisine sağladığı katkılar hakkında bilgiler paylaştı.

Mağazalarda hijyen en üst seviyede

Nurçin Koçoğlu, pandemiyle birlikte sektörün önemli bir sınavdan geçtiğini ve mağazalarında hijyen önlemlerini en üst seviyede tuttuklarını söyledi. Mağazalarda müşteri yoğunluğunun kontrol edildiğini söyleyen Koçoğlu, kabinlerdeki özel dezenfeksiyon sistemiyle beraber müşterilerin kabinleri tek tuşla dezenfekte edebildiğini ve denenen ürünlerin de buharla dezenfekte edilip 24 saat bekletildikten sonra standa konulduğunu ifade etti. Koçoğlu, ayakkabı deneme alanında da müşterilere tek kullanımlık çoraplar verildiğini söyleyerek, mağazalarda çalışan personelin de sağlık kontrollerinin yapıldığını belirtti.

"36 ilde 104 mağazamız var, İzmir en fazla mağaza olan 2. ilimiz"

Hasan Şimşek de, Boyner'in 36 ilde hizmet verdiğini, 104 mağaza ile sektörünün lider markası olduğunu söyledi. Şimşek, 8 farklı kategoride 700'e yakın marka müşterilere sunduklarını ve sezonda 20 milyon olmak üzere yılda 40 milyon ürün sattıklarını ifade etti. Pandemi döneminde de yeni mağaza yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Hasan Şimşek, "Yeni nesil mağazalarımızın daha sıcak ve samimi bir yapısı olmasından dolayı müşterilerimiz mağaza içinde yüzde 25 oranında daha fazla vakit geçiriyor. 2021 yılında da yatırımlarımızı hayata geçirmeye ve yeni nesil mağazacılık konseptimizle 5 yeni mağaza açmaya devam edeceğiz. İzmir'deki varlığımızın kökleriyse 1999 yılına kadar uzanıyor Uzun yıllardır İzmir'deyiz ve İzmir'le birlikte büyüyoruz. İstanbul'dan sonra 9 mağaza ile en çok hizmet verdiğimiz İzmir'deki mağazalarımızda 500 kişiyi istihdam ediyoruz. İzmir mağazalarımızda yılda 2 milyonun üzerinde kişiyi ağırlıyor, yılda 1 milyona yakın ürün satıyoruz" dedi.

Pandemide yenilikçi hizmetler

Pandemi döneminde birçok yeni proje hayata geçirdiklerini belirten Koçoğlu, "Sektörde bir ilk olarak AVM otoparkında arabaya servis seçeneğini sunuyoruz. Kalabalık alanlara girmeye çekinen, ya da sabit adreste bulunmadığı için e-ticaret siparişlerini mağazamızdan teslim alan müşterilerimiz, bu servisimizden yoğun olarak yararlanıyor. Online alışverişte internet üzerinden ödeme yapmayı tercih etmeyen tüketicilerimiz, 'kapıda nakit ödeme' hizmetimiz ile kargodan paketlerini teslim alırken ürün bedelini nakit olarak ödeyebiliyor. Müşterilerimize kuru temizleme, ütü, sneaker temizliği gibi hizmetleri tek çatı altında üstelik özel avantajlarla sunuyoruz. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak bu yeni hizmetlerimiz, İstanbul'daki tüm mağazalarımızda başladı. Kısa sürede İzmir'de ve diğer illerde de müşterilerimiz bu hizmetlerden yararlanma fırsatı bulacak; ayrıca kozmetik uzmanlarımız ile müşterilerimizi görüntülü olarak buluşturacağımız 'Görüntülü Kozmetik Alışverişi Hizmeti', binlerce marka ve ürün arasında online hediye seçiminde müşterilere yardımcı olacak 'Hediye Rehberi Uygulaması' ve alışveriş sonrasında AVM'de dolaşmak, kahve içmek veya bir restorana gitmek isteyen müşterilerimizin alışveriş poşetlerini geçici olarak bırakabileceği 'Akıllı Dolaplar' da çok yakında müşterilerimizle buluşturacağımız diğer hizmetlerimiz" şeklinde konuştu.

Kapıda teslimat hizmetinde kadınlar rol oynayacak

Nurçin Koçoğlu, lojistik ve hızlı teslimat işine yatırım yaptıklarını ve Boyner Express ile kapıya teslimat ağını kurduklarını söyleyerek, "Kendi dağıtım operasyonumuz Boyner Express'in katacağı güçle müşterilerimiz hızlı, pratik, hayat kolaylaştıran bir online alışveriş deneyimi yaşayabilecek. boyner.com.tr ve Morhipo'dan yapılan internet siparişlerindeki standart teslimat seçeneklerine ek olarak, aynı gün veya ertesi gün istenen saatte teslimat, akşam saatlerinde, pazar günü kapıya teslimat gibi yenilikçi seçenekler olacak. Ayrıca 'kolay iade, kapıda ödeme ve canlı takip' gibi özelliklere hızlı, kolay ve rahat alışverişi müşterilerle buluşturacağız. Bu uygulamanın en önemli unsurlardan biri de kadın teslimat görevlilerinin olması. Depo, nakliye ve teslimat aşamalarında en az yüzde 60 kadın çalışan prensibiyle çalışacak. Kadın sürücüler, kadın kuryeler ve depo çalışanlarıyla erkek işi olarak görülen lojistik ve teslimat işine yeni bir hizmet yaklaşımı ve yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Bu uygulamayı ilk etapta İstanbul'da devreye aldık, kısa süre içinde İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa ile başlayarak tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız" dedi.

Plastik atıklar tekstil ürününe dönüşüyor

Koçoğlu, doğaya ve çevreye duyarlı bir marka olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Plastik atıklardan üretilen iplikleri kullanarak ve daha az su tüketimi ile oluşturduğu doğa dostu kapsül koleksiyonunu, yalnızca mağazalarımızda ve internet sitemizde müşterilerle buluşturuyoruz. Yaklaşık 20 bin adet pet şişenin dönüştürülmesiyle hazırlanan koleksiyonun üretim aşamasında yüzde 45 daha az enerji ve yüzde 20 daha az su tüketimi yapıldı. Gaz emisyonu ise yüzde 30 azaldı. Başka bir ifade ile 264 bin litre su tasarrufu yapılırken, CO2 salınımında 33 bin 400 kg azalma sağlandı. Ayrıca organik tekstilden vegan ürünlere, hayvanlar üstünde test edilmemiş kozmetik ürünlerinden doğa dostu ürünlere kadar yaşama değer katacak birçok ürünü yeni oluşturarak müşterilerle buluşturacağız." - İZMİR