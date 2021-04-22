Boyner, Dockers ve Ecording'den "doğa dostu" iş birliği - Son Dakika

Boyner'in Dockers ve sosyal girişim ecording ile yaptığı iş birliği kapsamında, Boyner mağazaları ve "boyner.com.tr"den satın alınan her Dockers ürünü doğaya tohum olarak dönecek.

Boyner açıklamasına göre, çevreci, etik ve sürdürülebilir moda anlayışını destekleyen koleksiyonlarını artırmayı ve bu alanda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Boyner, yeni bir iş birliğine imza attı.

"Water Kenevir ve Repreve" gibi sürdürülebilir tekniklerle üretim yapan Dockers ve küresel iklim krizine karşı inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal girişim ecording ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Boyner mağazalarından ve "boyner.com.tr"den satın alınacak her bir Dockers ürünü için insan eliyle ağaç dikmenin mümkün olmadığı arazilere tohum topları atılacak.

Boyner'den alınacak her bir Dockers ürünü tohuma dönerken, bu tohumlar ecording'in "ecoDrone" adını verdiği insansız hava araçları ile doğayla buluşacak. Erişimi zor alanlara kolayca ulaşarak sadece 10 dakikada 2 bin 500 tohum atışı yapabilen ecoDrone'ler ağaçlandırma çalışmalarına da yeni bir soluk getiriyor.

Boyner mağazalarından veya "www.boyner.com.tr"den Dockers ürünü alanlar telefona gelecek SMS'teki linke tıklayıp panel üzerinden ağacın tohumu için "Tohum Topunu Gönder" butonuna basarak atışı gerçekleştirebiliyor ve bu projeye ortak olabiliyor. Daha sonra ecording'in "Ağacım Nerede" paneli üzerinden tohumun büyüme süreci takip edilebiliyor.

Boyner ve Dockers, elverişsiz alanları ağaçlandırmak ve o alanlarda doğanın tekrar yeşermesini sağlamak için hayata geçirdikleri bu iş birliği ile herkesi "doğaya saygı duruşuna" davet ediyor.