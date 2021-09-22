Boyner'den Caddebostan'da sportif etkinlik; 5 km koşulacak - Son Dakika

Boyner Dynamic Team 'Sporu Büyük Yaşa' sloganı ile 25 Eylül Cumartesi günü Caddebostan'da koşu etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

'Sporu Büyük Yaşa' sloganı ile 25 Eylül Cumartesi günü Boyner Cadde mağazası önünde saat 16.00'da ısınma antrenmanı ile başlayacak koşu, 16.30 – 17.30 saatleri arasında Caddebostan sahilde devam edecek. Toplamda 5 km koşulacak etkinlikte koşucular, bir yandan günlük hayatın stresini atacak bir yandan da hareketli, eğlenceli ve sürprizlerle dolu bir hafta sonu geçirecek. Boyner ayrıca, etkinliğe katılan her sporseverler için "Askıda Mama" bağışı yaparak patili dostlara da destek olacağını duyurdu. Boyner Dynamic Team koşularının önümüzdeki dönemde farklı lokasyonlarda da devam edeceği bildirildi.

25 Eylül, cumartesi günü Boyner Dynamic Team ile koşmak için, kayit.boyner.com.tr/kosu adresinden kayıt yaptırabilecek.