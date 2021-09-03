Boyner, Erenköy'deki yeni yerinde hizmet vermeye başladı

1998 yılından bu yana Şaşkınbakkal'da bulunan mağazası ile keyifli alışverişin ve Bağdat Cadde'sinin buluşma noktası olan Boyner, bugün itibarıyla Erenköy'deki yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, "Hayatı büyük yaşa, cesur yaşa" mottosu ile açılan Boyner Cadde, yenilikçi konsepti, barındırdığı ilklerle perakende sektöründe bir dönüm noktasına imza atıyor.

Toner Mimarlık tarafından tasarlanan Boyner Cadde, deneyim odaklı mağazacılığı teknoloji, sanat, sürdürülebilirlik ve sporla buluşturuyor.

Koşulsuz müşteri mutluluğu teknolojilerini ve müşteri deneyimini odağına koyan Boyner, Erenköy'de açtığı 5 bin metrekare alana yayılan, 5 katlı mağazası ile geleceğin deneyim mağazacılığını İstanbul'a getiriyor.

Beş duyunun ötesine hitap eden teknolojiyi yaratıcılıkla harmanlayan ve tüketici deneyimini yaşam deneyimi haline getiren Boyner Cadde, "minimum atık, minimum israf" ve "maksimum mutluluk" hedefliyor.

Müşterilerine sürdürülebilir, doğa dostu, yaratıcı, yenilikçi, samimi, doğal bir atmosfer ve sporla iç içe yaşam alanı sunan Boyner Cadde, Boyner'in halihazırda sunduğu dinamik ve yenilikçi ürünlerle birlikte bu mağazaya özel yeni marka ve koleksiyonları çok özel bir ortamda moda severlerle buluşturuyor.

"Boyner Cadde'de 'geleceğe dönüyor', geleceğin deneyim mağazacılığını bugüne getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, Boyner Cadde ile geleceğin mağazacılık konseptini hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşteri deneyimini en öne koyan Boyner Cadde'de 'geleceğe dönüyor', geleceğin deneyim mağazacılığını bugüne getiriyoruz. Boyner Cadde'nin hem bizim için hem de perakende sektörü için bir milat olduğunu düşünüyoruz. Doğa dostu, sürdürülebilir bir yaklaşımla birlikte teknoloji, sanat ve sporu odağına alan Boyner Cadde ile sadece bir mağaza değil, sokakla iç içe yaşayan samimi bir yaşam alanı tasarlamak istedik.

Burada misafirlerimize içten ve doğal bir ortamda iyi zaman geçirirken yepyeni deneyimler edinme fırsatı yaratıyoruz. Boyner Cadde'yi Bağdat Caddesi'nin doğal bir uzantısı haline getiriyor, sınırları kaldırıyor, böylelikle perakendeyi sürdürülebilirlikle, teknolojiyle, sanatla, sporla, sohbet ve eğlenceyle buluşturuyor, misafirlerimizi samimi bir ortamda ağırlamayı hedefliyoruz. 23 yıllık Bağdat Caddesi sakini olarak Boyner Cadde'nin yeni yerinde ve çığır açan bu yepyeni konseptiyle müşterilerimiz ve Boyner arasındaki duygusal bağı derinleştireceğine yürekten inanıyoruz."

Boyner Cadde, çatıya yerleştirilen güneş panelleri ile kendi elektriğini üretecek

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Boyner'in yeni mağazası yaşamın akışı ve İstanbul'un dinamizmiyle iç içe bir deneyim fırsatı sunuyor.Mağaza ziyaretçilerine sokakla, hayatla iç içe, doğal ve hayatın akışıyla uyumlu olduğu gibi sürprizlerle dolu bir hareket alanı açıyor. Zamanın ruhuna uygun, sıcak bir ortam, konforlu bir alışveriş ve yaşam deneyimi vadediyor.

Sunduğu interaktif, orijinal, beklenmedik ve güvenilir alışveriş ve yaşam deneyimiyle misafirlerini özel ve evinde hissettirmeyi başaran Boyner Cadde, gündelik hayatın küçük detaylarını heyecan verici, keyifli, zengin ve unutulmayacak anılar haline getiriyor.

Global trendler, tüketicilerin değişen beklenti ve alışveriş alışkanlıkları merkeze alınarak tasarlanan Boyner Cadde, aynı zamanda sokak sanatçılarına, sporculara, gençlere ve foodie'lere kendilerini ifade edebilecekleri dev bir platforma dönüşüyor.

Dış ve iç dizaynında graffiti sanatçılarına alan açan mağazada, dış cephede dev bir LED ekran, mağaza içinde ise biri 6 metre ve diğeri ise 14 metre uzunluğunda iki dijital ekran yer alıyor.

Bu ekranlar, yeni medya sanatçıları Decol'ün yaşayan enstalasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Dış cephesi Mural İstanbul'un graffiti sanatçılarına tuval olan mağaza aynı zamanda kendini keşfetmek isteyenler için yepyeni kapılar aralıyor.

Sokakla iç içe olan ve sokak sanatını perakendeyle buluşturan Boyner Cadde, aynı zamanda Deniz Sağdıç'ın atık denimlerle yaptığı tablo ve oturma grubunu, ünlü ressam Mehmet Sinan Kuran'ın muhteşem renk ve detaylar barındıran eserinin yanında Gürat Öztürk'ün maksimal origami tasarımlarını doğal ve çabasız bir şekilde bir araya getiriyor.

Verilen bilgiye göre, doğallığın, samimiyetin ve sürdürülebilirliğin ön planda olduğu mağazada doğa dostu bir mimari tasarım göze çarpıyor.

Mağazada eski malzemelerin ileri dönüştürüldüğü, atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanıldığı, israfın ve karbon ayak izinin minimuma düşürüldüğü bir altyapı bulunuyor.

Döngüsel ekonomiyi destekleyen ileri dönüşüm metodlarının yer aldığı yeni mağazada Boyner depolarındaki ticari değerini kaybeden denimler Deniz Sağdıç'ın dehası ve becerileriyle sanat eserlerine, koltuk, lambader, sehpa ve halı gibi fonksiyonel enstalasyonlara dönüştürüldü.

Karbon ayak izini, kullandığı doğal kaynakları ve atık miktarını minimuma indirmeyi amaçlayan mağazada havalandırma ve yağmur suları arıtılarak mağaza içindeki rezervuarlarda ve kısa bir süre sonra mağazanın arka bahçesinde hayat bulacak dikey tarım faaliyetlerinde kullanılacak. Boyner Cadde ayrıca, çatıya yerleştirilen güneş panelleri ile kendi elektriğini üretecek.

Boyner Cadde'de farklı spor etkinlikleri düzenlenecek

"Hayatı büyük yaşa, cesur yaşa" mottosu ile açılan Boyner Cadde sporu da büyük yaşamaya davet ediyor.

Mental ve fiziksel sağlık için sporun önemiyle ilgili farkındalık yaratmak isteyen Boyner, Boyner Cadde'de düzenleyeceği farklı spor etkinlikleri ile Bağdat Caddesi'ne hareket ve enerji katacak.

Sporu sürdürülebilirlikle de buluşturan mağazada yaşam ve deneyim alanlarında pedal çevirdikçe elektrik üretimi yapan iki adet bisiklet bulunuyor. Misafirler bu bisikletleri kullanarak bir yandan hareket ederken diğer bir taraftan telefon şarj edebilecek.

Müşterilerin konfor ve rahatlığının ön planda tutulduğu, yaşayan ve kendini yenileyen bir mekan olan Boyner Cadde, sıcak, samimi ve doğal bir atmosferde kaliteli zaman geçirme ve yeni tecrübeler edinme imkanı sunan bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Sanat, spor, gurme, sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarda yenilikçi etkinlikler düzenleyerek sokağın dinamizmini içeri taşıyacak Boyner Cadde Anadolu yakasının yeni buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.