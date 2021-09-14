Boyner Express Bodrum, "3 saatte teslimat" hedefiyle yola çıktığı siparişleri ortalama 1 saatte ulaştırdı

Boyner Express "3 saatte kapıya teslimat" hedefiyle yola çıkarak, Bodrumlulara satın aldıkları ürünleri ortalama 1 saat içerisinde ulaştırdı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerine değer katacak yenilikçi hizmet ve projelerine hız veren Boyner, bu yaz Boyner Express hizmetini Bodrumlularla da buluşturdu.

Haziran itibarıyla hizmete aldığı Boyner Express Bodrum ile müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Boyner, Bodrum'da müşterilerinin yaz keyfine jet hızında teslimatla eşlik etti.

Geçen üç aylık dönemde Bodrum'daki Boyner müşterilerinden yoğun ilgi gören Boyner Express Bodrum, "Boyner Express ile siparişleriniz 3 saatte kapınızda" hedefiyle başlattığı hizmeti, ortalamada 1 saatte sundu.

En çok satılan güneş ürünleri oldu

Boyner yeni hizmeti ile sıcak Bodrum günlerinde alışverişi kolay ve keyifli hale getirirken Bodrum'daki Boyner müşterilerine hızlı, pratik ve eşsiz bir online alışveriş deneyimi yaşattı. Deniz kenarında, otelinde ya da yazlığında sevdikleriyle vakit geçirenler boyner.com.tr'den yaptıkları alışverişlerini Boyner Express ile Bodrum'daki adreslerinde ortalamada 1 saatte teslim aldı. boyner.com.tr Bodrum müşterilerinin en çok tercih ettiği ürünler ise güneş ürünleri, deniz ürünleri, ev ürünleri, parfüm ve spor ayakkabı oldu.

boyner.com.tr'de kadın, erkek ve çocuklar için aktif spor, ayakkabı&çanta, kozmetik, aksesuar, ev ve yaşam kategorilerinde binlerce ürün yer alıyor. Boyner Express Bodrum'un ilk üç aylık döneminde tatilde de spor tutkularından vazgeçmeyenler, en çok farklı markaların spor ayakkabılarını sipariş ederken, yine spor giyim kategorisi içinde yer alan t-shirt, tayt ve eşofman seçeneklerini tercih etti.

Boyner, Bodrum Midtown mağazasının yanı sıra ve Eylül sonuna kadar boyner.com.tr üzerinden 3 saatte teslimat hizmeti ile Bodrum'daki müşterilerine konforlu bir alışveriş imkanı sunmaya devam edecek.