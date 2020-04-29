"Boyner Game Cup" turnuvası 13 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Boyner Game Cup' turnuvası 13 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika Ekonomi

"Boyner Game Cup" turnuvası 13 Mayıs'ta başlıyor

6 saat önce

Boyner, e-spor tutkunlarının büyük ödül için mücadele edeceği "Boyner Game Cup" turnuvası düzenliyor.

Boyner, e-spor tutkunlarının büyük ödül için mücadele edeceği "Boyner Game Cup" turnuvası düzenliyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Kovid-19 döneminde insanların iyi vakit geçirmesine yardımcı olmak için düzenlediği dijital etkinliklere devam ediyor.

e-spor meraklıları "Boyner Game Cup"a "CS : GO" ya da "FIFA 20" oyunlarından birini seçerek 11 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek. 13 Mayıs'ta başlayacak turnuvada, "CS : GO" oyununda 5 kişilik takımlar, "FIFA 20" oyununda tekil oyuncular yeteneklerini gösterecek.

Turnuvada toplam 30 bin TL değerinde ödül havuzu ve sınırsız rekabet, oyunseverlerle buluşacak.

Turnuva kapsamında "CS : GO" oyununda, birinci olan takım 10 bin TL, ikinci olan takım 7 bin 500 TL, üçüncü olan takım 5 bin TL değerinde Boyner hediye çeki kazanacak.

"FIFA 20" oyununda ise birinci olan kişiye 3 bin 500 TL, ikinci olan kişiye 2 bin 500 TL, üçüncü olan kişiye ise bin 500 TL değerinde Boyner hediye çeki sunulacak.

Başvurular, https://boynergamecup.com/ sitesinden yapılabilecek.

Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 11:04 Kaynak: AA


Son Dakika

Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı         
17:37
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz         
17:14
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi         
17:12
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi         
17:03
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek         
17:00
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!         
16:57
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi         
16:50
Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif         
16:47
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek         
16:24
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı         
16:22
İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu         
16:17
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi         
16:17
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi         
16:00
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı         
15:52
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi         
15:40
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma         
15:36
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı         
15:31
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım         
15:25
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı         
15:24
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı         
15:17
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı         
15:17
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı         
15:15
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı         
15:14
Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti         
15:10
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu         
15:05
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı         
14:51
Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı         
14:17
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı         
14:14
'Şinanari' diyerek şöhreti yakalayan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Şimdi görenler tanıyamıyor! 'Şinanari' diyerek şöhreti yakalayan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Şimdi görenler tanıyamıyor!         
14:08
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 18:02:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Boyner Game Cup" turnuvası 13 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]