Boyner Grup, 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Boyner Grup, ekonomik, sosyal ve çevresel performansıyla ilgili çalışmalarını 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nda paylaştı. Raporda, grup şirket ve markalarının toplumsal etki, çevresel etki, işyerinde demokrasi, inovasyon, değer zinciri ve paydaş katılımı alanlarında yürüttüğü sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çalışmalarının detayları paylaşıldı.

Sürdürülebilirlik yönetimi anlayışının temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve katılımcılığın oluşturduğuna dikkat çeken Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi Özgür Tokgöz Altun şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, insan kaynakları politikalarımızı, tedarikçi ilişkilerimizi, müşteri iletişimimizi ve sunduğumuz hizmeti, 2015'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' doğrultusunda şekillendiriyoruz. Ayrıca işimizden bağımsız olarak topluma değer katan işler yapmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilir iş modellerini sadece Grup şirketlerimizde değil, aynı zamanda tedarik zincirimiz ve iş ortağı ağımızda da yaygınlaştırmaya ve bu yolla sürdürülebilirlik çalışmalarımızın etkisini artırmaya odaklanıyoruz" dedi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ SÜRDÜREBİLİRLİĞİN VAZGEÇİLMEZİ

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği başlıklarında önemli sosyal yatırım projeleri geliştirdiğine dikkat çeken Boyner Grup, kadın çalışan ve yönetici oranlarında Türkiye ve dünya standartlarının çok üzerinde bir performans göstermeyi hedeflediğini belirtti. 2020 yılında Boyner Grup şirketleri ve markalarında kadın çalışan oranı yüzde 44, kadın yönetici oranı ise yüzde 39 oldu. Boyner Grup, 2020 yılında kullanıma sunduğu lojistik ve teslimat alanındaki yeni girişimi Boyner Express'in yüzde 60'ının kadın çalışanlardan oluştuğunu da sürdürülebilirlik raporunda vurguladı.

İYİ İŞLER PROJESİNDEN 98 KADIN MEZUN OLDU

10 yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın hakları ve cinsiyet eşitliğine vurgu yapan kampanyalar gerçekleştiren Boyner Grup, bu alandaki çalışmalarını KAGİDER ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği 'İyi İşler' programıyla da destekliyor. Hem kendi tedarik zincirindeki hem de perakende sektöründe kadın girişimcilerin, sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını amaçlayan proje, 2020 yılında online olarak gerçekleştirildi. İyi İşler programından bugüne kadar 98 kadın girişimci mezun oldu.

ASKIDA İYİLİK PROJESİ

Boyner Grup 'İyiliğin Modası Geçmez' çatısı altında 'Askıda İyilik' gibi ve 'İyiliği Dönüştür' gibi geri dönüşüm ve sosyal sorumluluk odaklı kampanyalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan ve kar amacı güdülmeyen Askıda İyilik paketleri satışa sunuldu. Proje ile 2016 yılından bu yana 50 bin Askıda İyilik paketinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedildi.

"2020 YILINDA 176 TON ATIK 'İYİLİĞE DÖNÜŞTÜ'"

Diğer taraftan Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile 2014 yılında başlatılan 'İyiliğe Dönüştür' projesi ile kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesine devam edildi. Proje ile 5,3 tonu 2020 yılında olmak üzere projenin başladığı günden bu yana toplam 176,1 ton giysi toplandı.

KARBON SALINIMINI YÜZDE 16,75 DÜŞÜRDÜ

Emisyon, karbon salınımı, plastik atıklar, elektrik, doğal gaz ve su tüketimi konularına önem veren Grup, 2020 yılında da sadece kendi markalarının değil, tedarik zincirinde yer alan üreticilerin de çevreye olumsuz etkilerini azaltmak için faaliyetler yürüttü. Grup, merkez ofisindeki karbon salınımını bir önceki yıla oranla yüzde 16,75 seviyesinde azalttı. Referans yılı olarak belirlenen 2013 yılından bu yana ise bu oran neredeyse yarı yarıya (yüzde 46,88) azaltıldı.

1 MİLYON 200 BİN PET ŞİŞE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Dünyanın en etkin geri dönüşüm firmalarından Unifi ile çalışan Altınyıldız, pet şişelerden elde edilen özel elyafı Çerkezköy'deki fabrikasında Repreve kumaşına çevirdi. Böylece 13 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak yaklaşık 1 milyon 200 bin pet şişeyi giyilebilir hale getirdi ve 73 bin metrekare kumaş üretti. Boyner Grup sürdürülebilirlik raporunda Repreve kumaş üretiminde su kullanımının yüzde 20, enerji kullanımının yüzde 40, karbon salınımının ise yüzde 50 oranında azaldığına dikkat çekiyor.