Üye Girişi
Boyner Grup, 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı - Son Dakika

Boyner Grup, 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

01.06.2021 12:33
Boyner Grup, 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı, System.String[]

Boyner Grup, ekonomik, sosyal ve çevresel performansıyla ilgili çalışmalarını 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nda paylaştı.

Boyner Grup, ekonomik, sosyal ve çevresel performansıyla ilgili çalışmalarını 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nda paylaştı. Raporda, grup şirket ve markalarının toplumsal etki, çevresel etki, işyerinde demokrasi, inovasyon, değer zinciri ve paydaş katılımı alanlarında yürüttüğü sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çalışmalarının detayları paylaşıldı.

Sürdürülebilirlik yönetimi anlayışının temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve katılımcılığın oluşturduğuna dikkat çeken Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi Özgür Tokgöz Altun şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, insan kaynakları politikalarımızı, tedarikçi ilişkilerimizi, müşteri iletişimimizi ve sunduğumuz hizmeti, 2015'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' doğrultusunda şekillendiriyoruz. Ayrıca işimizden bağımsız olarak topluma değer katan işler yapmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilir iş modellerini sadece Grup şirketlerimizde değil, aynı zamanda tedarik zincirimiz ve iş ortağı ağımızda da yaygınlaştırmaya ve bu yolla sürdürülebilirlik çalışmalarımızın etkisini artırmaya odaklanıyoruz" dedi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ SÜRDÜREBİLİRLİĞİN VAZGEÇİLMEZİ

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği başlıklarında önemli sosyal yatırım projeleri geliştirdiğine dikkat çeken Boyner Grup, kadın çalışan ve yönetici oranlarında Türkiye ve dünya standartlarının çok üzerinde bir performans göstermeyi hedeflediğini belirtti. 2020 yılında Boyner Grup şirketleri ve markalarında kadın çalışan oranı yüzde 44, kadın yönetici oranı ise yüzde 39 oldu. Boyner Grup, 2020 yılında kullanıma sunduğu lojistik ve teslimat alanındaki yeni girişimi Boyner Express'in yüzde 60'ının kadın çalışanlardan oluştuğunu da sürdürülebilirlik raporunda vurguladı.

İYİ İŞLER PROJESİNDEN 98 KADIN MEZUN OLDU

10 yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın hakları ve cinsiyet eşitliğine vurgu yapan kampanyalar gerçekleştiren Boyner Grup, bu alandaki çalışmalarını KAGİDER ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği 'İyi İşler' programıyla da destekliyor.  Hem kendi tedarik zincirindeki hem de perakende sektöründe kadın girişimcilerin, sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını amaçlayan proje, 2020 yılında online olarak gerçekleştirildi. İyi İşler programından bugüne kadar 98 kadın girişimci mezun oldu.

ASKIDA İYİLİK PROJESİ

Boyner Grup 'İyiliğin Modası Geçmez' çatısı altında 'Askıda İyilik' gibi ve 'İyiliği Dönüştür' gibi geri dönüşüm ve sosyal sorumluluk odaklı kampanyalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan ve kar amacı güdülmeyen Askıda İyilik paketleri satışa sunuldu. Proje ile 2016 yılından bu yana 50 bin Askıda İyilik paketinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedildi.

"2020 YILINDA 176 TON ATIK 'İYİLİĞE DÖNÜŞTÜ'"

Diğer taraftan Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile 2014 yılında başlatılan 'İyiliğe Dönüştür' projesi ile kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesine devam edildi.  Proje ile 5,3 tonu 2020 yılında olmak üzere projenin başladığı günden bu yana toplam 176,1 ton giysi toplandı.

KARBON SALINIMINI YÜZDE 16,75 DÜŞÜRDÜ

Emisyon, karbon salınımı, plastik atıklar, elektrik, doğal gaz ve su tüketimi konularına önem veren Grup, 2020 yılında da sadece kendi markalarının değil, tedarik zincirinde yer alan üreticilerin de çevreye olumsuz etkilerini azaltmak için faaliyetler yürüttü. Grup, merkez ofisindeki karbon salınımını bir önceki yıla oranla yüzde 16,75 seviyesinde azalttı.  Referans yılı olarak belirlenen 2013 yılından bu yana ise bu oran neredeyse yarı yarıya (yüzde 46,88) azaltıldı.

1 MİLYON 200 BİN PET ŞİŞE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Dünyanın en etkin geri dönüşüm firmalarından Unifi ile çalışan Altınyıldız, pet şişelerden elde edilen özel elyafı Çerkezköy'deki fabrikasında Repreve kumaşına çevirdi. Böylece 13 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak yaklaşık 1 milyon 200 bin pet şişeyi giyilebilir hale getirdi ve 73 bin metrekare kumaş üretti. Boyner Grup sürdürülebilirlik raporunda Repreve kumaş üretiminde su kullanımının yüzde 20, enerji kullanımının yüzde 40, karbon salınımının ise yüzde 50 oranında azaldığına dikkat çekiyor.


Boyner Grup, 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Altınyıldız, Türkiye, Karbon, Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Boyner Grup, 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin

Son Dakika Haberleri
13:13 İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor
12:31 Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan hükümete çağrı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan hükümete çağrı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı         
13:44
Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor         
13:17
Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü         
12:21
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir         
12:10
Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü         
11:57
Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, deliye dönüp makbuzu yırttı Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, deliye dönüp makbuzu yırttı         
11:47
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız         
10:23
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 14:03:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Boyner Grup, 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement