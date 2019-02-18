Son Dakika Haberleri: Boyner Grup Cmo'su Uyal, Dünyaca Ünlü Markaların Yönetim Kurulunda

Boyner Grup Cmo'su Uyal, Dünyaca Ünlü Markaların Yönetim Kurulunda

31 dakika önce

Beymen ve Boyner Grup Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Polat Uyal, dünyaca ünlü markalar Balmain ve Pal Zileri'nin yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Boyner Grup Cmo'su Uyal, Dünyaca Ünlü Markaların Yönetim Kurulunda, System.String[]
Beymen ve Boyner Grup Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Polat Uyal, dünyaca ünlü markalar Balmain ve Pal Zileri'nin yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Boyner'in açıklamasına göre, Beymen ile Boyner Grup Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Uyal, dünyaca ünlü Fransız moda evi Balmain ile erkek moda dünyasının önemli markalarından İtalyan Pal Zileri'nin yönetim kurulu üyesi oldu.

Monocle dergisi tarafından 2011'de dünyanın en iyi beş satınalmacısından biri olarak gösterilen Polat Uyal, moda dünyasının en önemli platformlarından olan Pitti Uomo Fuarı'nda "30 Global Erkek Giyim Lideri" ödülünü aldı.

Pek çok uluslararası moda yarışmasında jüri üyeliği görevini üstlenen Polat Uyal, halen Beymen ve Boyner Grup CMO'su olarak yabancı ve yerli tüm markaların satın alma ve üretiminden sorumlu geniş bir ekibi yönetiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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