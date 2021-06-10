Boyner Grup, plastik tüketimini sınırlamak için imza attı

İş dünyasında plastik kullanımına dikkati çekmek amacıyla ortaya çıkan İş Dünyası Plastik Girişimi, Boyner Grup'un da arasında bulunduğu 34 kurumun imzalarıyla hayata geçiyor.

Boyner açıklamasına göre, Boyner Grup, İş Dünyası Plastik Girişimi'ne dahil olarak, plastik tüketimini azaltma taahhüdü verdi. Yaşamın her noktasına dahil olan plastik hayatı kolaylaştırıyor gibi görünse de doğru geri dönüşüm politikaları uygulanmadığında canlı yaşamı ve biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etki yaratıyor ve dünyanın geleceğini tehdit ediyor.

Boyner Grup tüm operasyonlarında gereksiz plastik ambalaj kullanımını noktalamayı; yemekhanelerde tek kullanımlık plastik tabak, kaşık ve çatal tüketimini sonlandırmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra mağaza ve merkez ofiste kişisel şişe ve bardak kullanımına geçilmesi planlanıyor.

Mağazalarda kullanılan askı ve ürünlerin sarılı olduğu ambalajların geri dönüştürülebilir materyallerden üretilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar doğrultusunda 2023 yılında tamamlanacak ilk aşamada plastik kullanımının 11,5 ton azaltılarak minimum seviyeye indirilmesi öngörülüyor.

"Geri dönüştürülebilir plastik kullanacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "Bizden sonraki nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Boyner Grup olarak attığımız imzayla 2023 yılına kadar plastik kullanımımızı 11,5 ton azaltarak minimum seviyeye indirmeyi taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD, Global Compact ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin önderliğinde, 34 kurumun imzasıyla hayata geçen İş Dünyası Plastik Girişimi'ni desteklediklerini belirten Boyner, iş dünyasının çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının olduğunun altını çizdi.

Ümit Boyner, şunları kaydetti:

"Boyner Grup olarak, İş Dünyası Plastik Girişimi'ne verdiğimiz ilk taahhüt çerçevesinde 2023 yılına kadar plastik kullanımımızı 11,5 ton azaltarak minimum seviyeye indirme sözünü veriyoruz. Merkez ofisimizden başlayarak mağazalarımızı da kapsayan bir plan ile bu hedefe rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum. 2023 sonrasında, plastik kullanımımızı sıfır seviyesine indireceğimiz geçiş sürecinde ise mecburi durumlarda geri dönüştürülebilir plastik kullanarak daha yaşanabilir bir dünya hedefine katkı sunacağız."