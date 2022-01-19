"İyi İşler"de yeni dönem başladı - Son Dakika

Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ortaklığıyla gerçekleştirilen "İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nın yeni dönemi başladı.

Boyner Grup'un 2015 yılında başlatmış olduğu ve 2018 yılından bu yana Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirdiği "İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı" 2022 eğitimleri başladı. Tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "İyi İşler" projesinin bu döneminde de 21 kadın eğitim alacak. Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, 9 hafta sürecek programın açılışında kadın girişimciler ile bir araya geldi.

Kadın girişimcilerin uzun vadede çevresel, sosyal ve ekonomik değer yaratmaya devam etmeleri, işin sürekliliğini sağlamaları, etkin kaynak-işletme maliyetlerinin yönetimi ile rekabetlerinin artırılmasına destek olunmasının amaçlandığı projede bugüne kadar toplamda yüze yakın kadın işletme sahibine ve onların istihdam ettiği binlerce kadına dokunma şansı elde edildi.

KADIN GİRİŞİMCİLERE 9 HAFTALIK EĞİTİM VERİLECEK

Bu yılki programda yer alan, ağırlıklı olarak bebek, kadın ve ev tekstili sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimciler 9 hafta boyunca; İletişim & Dönüşümsel Liderlik, Strateji ve Organizasyonel Yönetim, İşi Büyütmek, Pazarlama ve Satış, Sosyal Hukuk & Fikri Sinai Mülkiyet Hakları, Finans Yönetimi, Yeni Pazarlara Açılım, Hukuk ve Dijitalleşme ve Geleceği Tasarla, E-ticaret konularında eğitimler alacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadın girişimciler ise "İyi İşler" sertifikalarını almaya hak kazanacak.

KADIN GİRİŞİMCİLER İYİ İŞLER DÜKKAN'DA ÜRÜNLERİNİ SATABİLİYOR

Morhipo'da yer alan İyi İşler Dükkan ile programa katılan kadın girişimcilerin pazara erişimine de katkı sağlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan girişimciler ürünlerini Morhipo üstünden milyonlarca müşteriye sunma fırsatı buluyor.

"İYİ İŞLER BİR SÜRDÜRLEBİLİRLİK VE DAYANIŞMA PROJESİ"

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "İyi İşler" programı ile ilgili "Türkiye'de cinsiyet eşitsizliklerini azaltmak, bu alanda yapılan iyi örneklerin yaygınlaştırılması için iş birlikleri içerisinde çalışılması gerektiğine inanıyorum. Temelini 2015 yılında attığımız, KAGİDER ile güçlenerek ilerlediğimiz ve kadın girişimcilere destek olmayı hedeflediğimiz 'İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı' ile bugüne kadar toplamda yüze yakın kadın işletme sahibine ve onların istihdam ettiği binlerce kadına dokunarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çaba sarf ettik. Bu motivasyonla 'İyi İşler' programı yeni girişimci kadınlarımızla yeni dönemine başlıyor. Sadece girişimcilik kaslarını güçlendiren bir eğitim programı değil, aynı zamanda bir sürdürülebilirlik ve dayanışma projesi olan 'İyi İşler'in her sene gelişerek devam etmesinden büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞLERİNİ BÜYÜTMELERİNE DESTEK OLUYORUZ"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise 'İyi İşler' programına ilişkin şunları söyledi:

"Yedi yıldır sürdürdüğümüz 'İyi İşler' programı özel sektör ve sivil toplum iş birliğine çok iyi bir örnek. Bu program ile bugüne kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinden onlarca kadın girişimciye eğitim ve mentörlük desteği verdik. Yeni pazarlara erişimlerini destekledik. Rekabet güçlerini artırmalarını sağladık. Böylece önlerinde toplumsal önyargıların yanı sıra finansmana erişim, pazara erişim, mentörlük ve rol model eksikliği gibi pek çok zorluk bulunan kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine destek olduk. Bu süreçte aynı zamanda başka kadınlara ilham ve cesaret verecek pek çok başarılı kadın hikayesine tanıklık ettik. Bu program gibi 'iyi işler'in artmasını arzu ediyor, Boyner Grup'a ve aynı zamanda derneğimizin kurucu üyesi olan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner'e düş ortaklığı için teşekkür ediyoruz."