Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Boyner: "Pandemi, e-ticaret hedeflerimizi 2 sene öne aldı" - Son Dakika

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Boyner: "Pandemi, e-ticaret hedeflerimizi 2 sene öne aldı"

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, koronavirüs pandemisinin online alışverişteki büyümeyi hızlandırdığını belirterek, "Pandemi, e-ticaret operasyonumuz için hızlandırıcı etki yaptı.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Boyner:

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, koronavirüs pandemisinin online alışverişteki büyümeyi hızlandırdığını belirterek, "Pandemi, e-ticaret operasyonumuz için hızlandırıcı etki yaptı. e-ticarette 2024 için koyduğumuz planlara 2021'in sonunda ulaşacağımızı öngörüyoruz, 2 sene öne aldı." dedi.

Boyner, Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen ve Fast Company Türkiye YouTube hesabından yayınlanan "The Future of Every Thing Summit" etkinliğinde yaptığı konuşmada, mağazalarının 2,5 ay kapalı kaldığını, mayıs ayı başından itibaren hijyen tedbirlerini deneyerek mağazaları açmaya başladıklarını anlattı.

Boyner, "Pandemi e-ticaret operasyonumuz için hızlandırıcı etki yaptı. Bizim e-ticarette 2024 için koyduğumuz planlara 2021'in sonunda ulaşacağımızı öngörüyoruz.Yüzde 40'lara, 45'lere ulaşacağımızı geleceğimizi düşünüyorduk, sürmeyecek o kadar. 2021'in sonunda biz oraya geleceğiz. Dolayısıyla ne yaptı? 2 sene öne aldı. Yani olmayan bir şeyi var etmedi ama olan bir şeyi hızlandırdı. Mesela teknolojiden uzak duran yaşlılar daha çok teknoloji kullanacaklar dedik Hopi'de 18-25 yaş arası üyelerimizin alışverişinin 2,5 misli büyüdüğünü gördük." yorumunu yaptı.

"Yıllar boyunca Kovid sonrası için yatırım yapıyormuşuz gibi hissettik"

Boyner, bu sene offline mağazacılıkta yıl başında koydukları hedeflerin yüzde 35 civarı gerisinde kalmayı beklediklerini belirterek, bunun çok büyük bir küçülme anlamına geldiğini söyledi.

Sınırdaki operasyonlarının sınır altına düşebileceğini aktaran Boyner, ancak sınırın çok üstünde giden işlerin yine gitmeye devam edeceğini söyledi.

Boyner, "Eğer 100 mağazamız varsa bunun 80'i - 90'ı bomba gibi devam edecektir ama böyle sorunlu, işaretli, sıkıntıda, '6 ay - 1 sene bakalım nasıl gider' dediğimiz varsa muhtemelen onlar korona sonrası artık orada olmayacak. Dolayısıyla bahar temizliği dediğim oydu. Nasıl kilon varsa veriyorsun belli krizlerde, eksiğin varsa alıyorsan, burada da bir parça değişecek." bilgilerini verdi.

"Yıllar boyunca Kovid sonrası için yatırım yapıyormuşuz gibi hissettik." diyen Boyner, dijitalleşme konusunda önemli bir tecrübeye sahip olduklarını sözlerine ekledi.

"Türk bankaları çok iyi sınav verdi"

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, pandeminin ardından çevik ve hızlı karar alabilen şirketlerin öne çıkacağını ifade ederek, "Müşteri deneyimini hiçbir şekilde aksatmayan, dijital yetkinlikleri olan şirketler önde olacak. Çalışanlara baktığımız zaman; yeniliklere açık, dijitale yatkın çalışanları olan, verimli, özkaynakları ve likiditesi kuvvetli şirketlerin önünün daha açık olacağını zannediyorum." dedi.

Bankacılığın Kovid-19 salgını süresince Türkiye'de başarılı bir performans gösterdiğini dile getiren Binbaşgil, "Türk bankaları bence çok iyi bir sınav verdi. Hizmetleri hiçbir şekilde aksatmadı. Yaraların sarılmasıyla ilgili de bence önemli bir çaba içindeydi işin başından beri." ifadelerini kullandı.

Akbank'ın da iyi bir sınav verdiğini anlatan Binbaşgil, ekosistemi korumak adına önemli adımlar attıklarını söyledi.

Binbaşgil şunları kaydetti:

"Gerek teknoloji gerekse çalışanlarımız tarafında zaten bizlerin önemli yatırımları vardı. Bunların faydasını fazlasıyla gördük. Şube kapasitelerinde önemli bir düşme olmasına rağmen işlem adetlerimizde önemli azalmalar yaşamadık. Bunun da temelinde aslına bakarsanız mobil bankacılığımız etkin rol aldı. Buralarda işlem adetlerimiz yüzde 20, yüzde 30'lar civarında arttı.

Çalışanlarımızın çok önemli bir kısmı evden hizmet vermesine rağmen hiçbir şekilde bu hizmeti aksatmadılar. iPad'lerle, laptop'larla hizmet vermeye devam etti. Bundan dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum."

Kovid-19'un iş yapış biçimlerindeki dönüşümün hızını artırdığını aktaran Binbaşgil, pek çok kurumun geleceğe uyumlu ve etkin planlar yapmak için çabalarını artırdığını söyledi.

istegelsin ülke çapında büyümeyi sürdürecek

istegelsin Üst Yöneticisi (CEO) Sedat Yıldırım da günümüzde insanların zamanının çok daha kıymetli olduğunu belirterek, tüketicilere zaman yönetimi konusunda avantajlar sunan çözüm ve hizmetlerin öne çıkmayı sürdüreceğini söyledi.

Dünyadaki ortalama bir bireyin günlük market alışverişine yıllık bazda bir şehir dışı tatili süresi kadar zaman harcadığını aktaran Yıldırım, adrese teslim süpermarket hizmeti alanında hizmet verdiklerini, ülke çapında büyüyeceklerini söyledi.

Etkinlikte Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan CEO'su Yiğit Çağlayan ve BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın da pandemi sürecini ve sürecin kendi sektörlerine etkilerini değerlendirdi.

Boyner, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 09:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Boyner: 'Pandemi, e-ticaret hedeflerimizi 2 sene öne aldı' - Son Dakika

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