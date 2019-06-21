Son Dakika Haberleri: Boyner Holding ile Mayhoola Anlaşması'nın detayları belli oldu
Son Dakika Güncel Haber

Boyner Holding ile Mayhoola Anlaşması'nın detayları belli oldu

40 dakika önce

Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız Boyner Holding'e, Beymen ve Ay Marka Mayhoola'ya geçiyor.

Boyner Holding ile Mayhoola Anlaşması'nın detayları belli oldu, System.String[]
Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız Boyner Holding'e, Beymen ve Ay Marka Mayhoola'ya geçiyor.
Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner Holding ve Mayhoola Mayıs 2015'te başlayan finansal ortaklıklarını, bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil'i barındıran Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'nin (BOYP) şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Anlaşmanın detayları, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklandı.
Anlaşma kapsamında, Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi'nin toplam yüzde 43,91 oranındaki BOYP hissesini 405 milyon dolar (lot başına 1,40 dolar) bedelle satın alacak.
Buna karşılık Boyner Holding ise Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız hisselerinin yüzde 100'ü ile birlikte Altınyıldız ve Altınyıldız Classics markalarını hazırlanan değerleme raporlarıyla belirlenecek bedellerle devralıyor.
Böylece Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık'ın yüzde 98,01 oranındaki çoğunluğu Mayhoola'ya geçerken, Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil'in tamamı Boyner Holding'in olacak. Anlaşma kapsamında BIST'ta işlem gören BOYP'tan "Boyner" ibaresi çıkarılarak unvan değişikliği de yapılacak.
- Türkiye lüks ve moda perakendesine yapılan en büyük yabancı yatırım
Ayrıca Mayhoola tarafından, BIST'ta bireysel yatırımcıların elinde bulunan yüzde 1,99 oranındaki BOYP hissesi için de satma hakkının Boyner Holding'e 1 lot pay başına ödenecek olan 1,40 doların işlem kapanış tarihindeki Türk lirası karşılığından kullandırılmasına karar verildiği duyuruldu.
Mayhoola'nın son 4 yıl içindeki yatırımları sonucunda Beymen ve AY Marka'yı devralması, Türkiye lüks ve moda perakendesine bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak.
KAP'a yapılan açıklamada, işlemin 24 Haziran Pazartesi günü yapılacak BOYP Olağanüstü Genel Kurulu ardından tamamlanmasının beklendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:08 Kaynak: AA
Altınyıldız, Boyner, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Ekonomi Araştırma'dan 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark 5 puan Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Son dakika! HDP'ye tarafsızlık çağrısı yaptığı söylenen teröristbaşının avukatlarından açıklama Son dakika! Bartın'da sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cansız bedeni bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 10:48:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyner Holding ile Mayhoola Anlaşması'nın detayları belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]