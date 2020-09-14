Boyner ile Lee Cooper'dan doğa dostu iş birliği - Son Dakika

Boyner ile Lee Cooper'dan doğa dostu iş birliği

Boyner, Lee Cooper ile sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayan ve sürdürülebilir moda alanını genişleten yeni bir iş birliğine imza attı.

Boyner ile Lee Cooper'dan doğa dostu iş birliği, System.String[]

Boyner, Lee Cooper ile sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayan ve sürdürülebilir moda alanını genişleten yeni bir iş birliğine imza attı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Lee Cooper'ın repreve iplik kullanarak ve daha az su tüketimi ile oluşturduğu doğa dostu kapsül koleksiyon, yalnızca Boyner mağazalarında ve "boyner.com.tr'de" müşterilerle buluşmaya başladı.

Doğanın ekolojik dengesine zarar veren plastik atıkların geri dönüşüm işlemiyle elde edilen "repreve" iplikleri, Lee Cooper'ın Boyner için hazırladığı doğa dostu ürünlerde yeniden hayat buldu.

Kapsül koleksiyon üretiminde konvansiyonel polyester malzeme yerine "repreve" ipliklerin kullanılması, sürdürülebilir üretim açısından çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Yaklaşık 20 bin adet pet şişenin "repreve" bir içeriğe dönüştürülmesiyle hazırlanan koleksiyonun üretim aşamasında, yüzde 45 daha az enerji ve yüzde 20 daha az su tüketimi yapıldı.

Gaz emisyonu ise yüzde 30 azaldı. Başka bir ifade ile 264 bin litre su tasarrufu yapılırken, karbondioksit salınımında 33 bin 400 kilogram azalma sağlandı. Koleksiyonda yer alan tişörtler ise organik pamuktan üretildi.

"Sürdürülebilir moda alanını genişleten projelere imza atmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, moda dünyasının dinamiklerinin doğa, çevre ve sürdürülebilirlik odaklı bir şekilde değiştiğini belirtti.

Son yıllarda moda gündemine yön veren bu konuların özellikle pandemi süreciyle daha çok önem kazandığını ifade eden Çamurdan, şunları kaydetti:

"İş ve sosyal yaşamımızı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19), sadece tüketim alışkanlıklarını değil, üretim alışkanlıklarını da sorgulamaya yönlendirdi. Tüketiciler, özellikle de gençler bu konuda daha bilinçli ve seçici davranarak doğaya karşı duyarlılığı olan markalara yöneliyor. Sakinlik ve sadelik temaları öne çıkarken, ekolojik ürünlere eğilim artıyor. Doğanın ve çevrenin gelecek nesillere korunarak bırakılması konusunda sorumluluğumuzun farkındayız. İşimize bu sorumluluk çerçevesinde yön veriyor, sürdürülebilirlik konusunu iş stratejilerimizin merkezine koyarak planlama yapıyoruz. Kullanılmayan tekstil ürünlerini geri dönüştürmek üzere 2014 yılında hayata geçirdiğimiz "İyiliğe Dönüştür" projemiz kapsamında şimdiye kadar 144,2 ton tekstil atığını geri dönüşüme kazandırdık.

Şimdi de, sürdürülebilirlik alanında yaptığımız çalışmaları değerli iş ortağımız Lee Cooper ile farklı bir boyuta taşıyan, değerli bir projeyi hayata geçirdik. Çevreci, etik ve sürdürülebilir moda anlayışının çok güzel bir örneği olan, repreve ipliklerle hazırlanan denim koleksiyonunu tüketicilerle buluşturuyoruz. Koleksiyon doğa dostu bir anlayışla tasarlanmakla birlikte, son derece konforlu ve trend parçalardan oluşuyor. Bu koleksiyonun moda dünyasında sürdürülebilirlik akımına katkı sağlamasını diliyor, Lee Cooper'a iş birliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem Boyner özel markalarımızla hem de iş birliği yaptığımız markalarla sürdürülebilir moda alanını genişleten projelere imza atmaya devam edeceğiz."

"Boyner ile birlikte tam sürdürülebilir bir koleksiyon sunmayı hedefledik"

2010 yılında İngiliz denim markası Lee Cooper'ın Türkiye perakende, pazarlama ve üretim haklarını alan Kipaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise pandemiyle birlikte sürdürülebilir yaşam tarzına olan ihtiyacın çok daha net görmeye başladıklarını ifade etti.

Öksüz, şunları kaydetti:

"Yaşam tarzını desteklemek ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için Lee Cooper olarak tüm üretim ve satış stratejimizi sürdürülebilirlik temelinde kuruyoruz. Boyner ile hayata geçirdiğimiz bu proje ile doğa ve gelecek için en büyük tehdit olarak gösterilen plastik kirliliğinin önüne geçmek için bir ilham kaynağı olmayı hedefliyoruz. Doğada yaklaşık 400 yıl gibi uzun bir sürede yok olan pet şişeler, doğa ve çevre kirliliğinin yanında deniz ve karadaki ekolojik hayatı yoğun bir şekilde etkilemeye başladı.

Bu kirliliği döngüsel ekonomiye kazandırdığımız ve yeni bir moda akımı başlattığımız bu proje ile müşterilerimizin trend ve konforlu ürünleri satın alırken sosyal bilinçle yaklaşımlarını desteklemek istiyoruz. Kipaş ile Repreve iş birliğinden doğan bu özel dönüştürülmüş kumaşlarımızla senede yaklaşık 180 milyon pet şişe atığından çevremizi kurtarıyor ve doğamızı koruyoruz. Pet şişelerden dönüştürülmüş denimlerin yanı sıra organik pamuktan üretilmiş tişörtlerimizle Boyner ile birlikte tam sürdürülebilir bir koleksiyon sunmayı hedefledik. Sürdürülebilir projelerimizi daha da geliştirerek müşterilerimize daha temiz bir dünya bırakma yolunda yürüyoruz."

Doğa dostu kapsül koleksiyonda, kadın, erkek ve çocuklar için ürünler var

Verilen bilgiye göre, Lee Cooper'ın, "repreve" ipliklerle oluşturduğu doğa dostu kapsül koleksiyon, Boyner mağazalarında koleksiyona özel tasarlanan alanlarda ve "boyner.com.tr'de" müşterilerin beğenisine sunuluyor. Koleksiyondaki ürünler arasında; kadın, erkek ve çocuklar için denim pantolon, denim ceket, şort, tişört gibi seçenekler yer alıyor.

İyiliğin ve doğaya saygılı yaklaşımın yayılması için sektörüne öncülük yapan Boyner, LiveWell çatısı altında organik tekstilden vegan ürünlere, hayvanlar üstünde test edilmemiş kozmetik ürünlerinden doğa dostu ürünlere yaşama değer katacak birçok ürünü müşterileri ile buluşturmaya devam edecek.

Mağazacılık, Lee Cooper, Enerji, Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Boyner ile Lee Cooper'dan doğa dostu iş birliği - Son Dakika Ekonomi

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