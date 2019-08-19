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Boyner ile okula dönüş heyecanı

34 dakika önce

Dünyaca ünlü markalar ve Türkiye'nin en sevilen markalarını zengin bir seçki ile sunan Boyner, yeni eğitim-öğretim yılı başlarken öğrencilerin ve ailelerin okul alışverişi heyecanına eşlik ediyor.

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Dünyaca ünlü markalar ve Türkiye'nin en sevilen markalarını zengin bir seçki ile sunan Boyner, yeni eğitim-öğretim yılı başlarken öğrencilerin ve ailelerin okul alışverişi heyecanına eşlik ediyor.
Boyner'den yapılan açıklamaya göre ilkokuldan lise ve üniversite öğrencisine kadar her yaştan öğrenciye hitap eden geniş bir koleksiyona sahip olan Boyner, farklı konseptlerdeki çanta, ayakkabı, kalem kutusu, matara, beslenme çantalarına ve giyim koleksiyonlarına yer veriyor.
Öğrenciler, severek kullanacakları favori markalarının ürünlerini Boyner'de bir arada bulabiliyor. Boyner, özel markaları ve ünlü markalardan, konfor ve şıklığı bir arada sunan sportif ürünlerin yanı sıra pantolonlar, gömlekler, etekler, sweatshirtler, hırkalar ve daha birçok ürün öğrencilerle buluşuyor.
Okul yolunda en rahat adımlar için zengin sneaker seçenekleri
Boyner'in zengin sneaker seçenekleri ile ister ilkokul ister lise tüm öğrenciler için konfor ve şıklık bir araya geliyor. Nike, adidas, Puma, Under Armour, Reebok, Skechers gibi dünyanın en iyi spor markalarının başta sneaker olmak üzere tüm spor ürünleri öğrencileri bekliyor.
Yeni bir okul döneminin en kritik parçalarından biri olan sırt çantaları da Boyner'de her yaşa uygun modeller ve seçeneklerle yer alıyor. Ünlü spor markalarının stil ve konforu bir arada sunan çantaları ortaokul ve lise öğrencileri tarafından tercih edilirken, çizgi film kahramanlarının yer aldığı lisanslı çantalar ilkokul öğrencilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Çizgi film ve süper kahraman modasından; Örümcek Adam, Batman, Transformers, Star Wars, Arabalar, Harika Kanatlar, Barbie ve Frozen gibi karakterlerin yer aldığı sırt çantası, kalem kutusu, matara gibi ürünler öğrencilerin beğenisine sunuluyor. Lisanslı ürünler kategorisinde ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Barcelona ve Real Madrid gibi dünyaca ünlü spor kulüplerinin birbirinden özel ürünleri de spor tutkunu öğrencileri yer alıyor.
Boyner'de öğrenciler, okul sonrası ya da hafta sonu etkinliklerinde kendilerine hoş bir hava katacak en trend seçenekleri de bulabiliyor. Her yaşa ve zevke uygun, jean'ler, swetashirt'ler, elbiseler, etekler, şapkalar ve birçok aksesuar seçeneği Boyner'de her yaş grubundan öğrenciyi bekliyor.
Türkiye, Boyner, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:02 Kaynak: AA
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