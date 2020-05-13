Boyner'in her sezon merakla beklenen ve milyonlarca kişinin faydalandığı Çılgın Kelebek kampanyası, bu sene 13-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin uygulandığı Çılgın Kelebek, bayram ve yaz alışverişi döneminde ayrıcalıklı ve avantajlı alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Beş gün sürecek Çılgın Kelebek kampanyası kapsamında kadın giyimden, erkek giyime, çocuk koleksiyonundan, aktif spor veya ev koleksiyonlarına uzanan seçili milyonlarca ürün ve yüzlerce markada avantajlı fiyatlar uygulanacak. Türkiye'nin ve dünyanın en çok sevilen markaları, ünlü spor markalarının en trend ürünleri ve kozmetik kategorisinde kaçırılmayacak indirimler tüketicilerle buluşacak.

Boyner, ilkbahar-yaz sezonu ve bayram için tüm ihtiyaçları Çılgın Kelebek'e özel fiyatlarla sunacak. Sezonun öne çıkan parçalarından tişörtler, şortlar, rahat pantolonlar, rengarenk elbiselerin yanı sıra terlik ve sandaletler de avantajlı fiyatlarıyla tüketicilerle buluşacak.

Bir ailenin tüm ihtiyaçlarına yönelik zengin seçenekler sunan Boyner, Çılgın Kelebek indirimlerinden yararlanmak isteyen herkesi internet mağazası boyner.com.tr'ye bekliyor.