Son Dakika Haberleri: Boyner'in "Şahane Cuma" kampanyası devam ediyor
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Boyner'in "Şahane Cuma" kampanyası devam ediyor

6 saat önce

Boyner'in geçen hafta sonu başlayan "Şahane Cuma" kampanyasıyla yüzde 60'a varan indirimler ve her gün yenilenen fırsatlar 1 Aralık'a kadar devam edecek.

Boyner'in

Boyner'in geçen hafta sonu başlayan "Şahane Cuma" kampanyasıyla yüzde 60'a varan indirimler ve her gün yenilenen fırsatlar 1 Aralık'a kadar devam edecek.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, şirket, milyonlarca üründe net yüzde 60, yüzde 50 ve yüzde 40 indirimlerin uygulandığı "Şahane Cuma" kampanyasıyla, tüketicilere avantajlı fiyatlarla ürünlerini sunuyor.

Boyner'in kampanya kapsamında kadın giyimden erkek giyime, çocuk giyimden aktif spor ve ev koleksiyonlarına uzanan seçili milyonlarca üründe ve yüzlerce markada sunduğu indirimli fiyatlar tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Tüketiciler, kış sezonunda ihtiyaç duydukları giysileri uygun fiyatlarla ve avantajlı ödeme şekilleriyle alabiliyor.

Öte yandan, "Şahane Cuma", yeni yıla geri sayım başlamışken yılbaşı alışverişini de en uygun koşullarda yapmaya yardımcı oluyor.

Kış alışverişinin vazgeçilmez parçalarını oluşturan farklı kesim ve kumaşlardaki paltolardan kabanlara, botlardan çizmelere, atkılardan kazaklara, eldivenlerden atkılara kadar sayısız ürün avantajlı fiyatları ile tüketicilerle buluşuyor.


Tüketiciler, Axess, CardFinans veya Advantage'la 1 Aralık'a kadar yaptıkları alışverişlerini 2 ay erteleme fırsatı ile 2020 Ocak ayında ödemeye başlayacak ve 6 taksit avantajından yararlanabilecek.

Aralık, Boyner, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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