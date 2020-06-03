Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yaza özel kampanya kapsamında, kozmetik ürünler ayrıcalıklı fırsatlarla müşterilerle buluşuyor.

Boyner , "Şanslı 7 Gün" kampanyası kapsamında, 1-7 Haziran'da parfüm, makyaj, cilt bakımı, saç ve vücut bakımı ürünlerinin yer aldığı seçili kozmetik ürünlerini Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de yüzde 50'ye varan indirimli fiyatlarla satışa sundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor

Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu