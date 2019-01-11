Son Dakika Haberleri: Boyner Karne Hediyeleri İçin Çeşitli Seçenekler Sunuyor

Boyner Karne Hediyeleri İçin Çeşitli Seçenekler Sunuyor

2 saat önce

Boyner, ders yılının ilk yarısını geride bırakan öğrencileri sevindirecek birbirinden özel hediye seçenekleri sunuyor.

Boyner Karne Hediyeleri İçin Çeşitli Seçenekler Sunuyor, System.String[]
Boyner, ders yılının ilk yarısını geride bırakan öğrencileri sevindirecek birbirinden özel hediye seçenekleri sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, çocuklarına güzel bir karne hediyesi almak isteyen anne ve babalara, çocukların kalbini fethedecek seçenekleriyle kolaylık sağlıyor. Farklı kategorilerde çok sayıda seçeneğe aynı çatı altında yer veren Boyner'de, mağazaların yanı sıra boyner.com.tr ve Boyner mobil uygulamasından da ulaşılabiliyor.

Boyner'in geniş spor ayakkabısı kategorisinde çocuklar için yüzlerce seçenek yer alıyor. adidas, Nike, Puma, Skechers, New Balance gibi markaların spor ayakkabı modelleri çocukları sevindirecek başlıca hediye alternatifleri arasında.

Boyner'de sömestir tatilinde kış alışverişi fırsatları da devam ediyor. Limon, Funky Rocks, Monster High, North Of Navy, Pink and Orange, U.S. Polo Assn., Benetton, Koton gibi markalardan soğuk kış günlerinde sıcak tutacak montlar ve kabanlar rengarenk seçenekleriyle çocukların tatil sevincine eşlik ediyor. Ayrıca yine kış günlerinin vazgeçilmezi olan kazaklar, şapka, kaşkol, bere ve eldivenler Boyner'de ailelerin beğenisine sunuluyor.

Karlı, yağmurlu havalarda bot veya çizme çocukların favorileri arasında yer alıyor. Funky Rocks'tan Limon'a, Lumberjack'ten Harley Davidson'a beğenilen markaların botları ve çizmeleri Boyner'de çocukları bekliyor.

Çocukların hayranı olduğu Enchantimals, Barbie, Spiderman, Cars, Frozen gibi çizgi film kahramanı veya karakterlerin lisanslı ürünleri de Boyner mağazalarını renklendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:15 Kaynak: AA

Anne, Boyner, Güncel
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