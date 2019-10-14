Son Dakika Haberleri: "Boyner Kozmetik Festivali" başlıyor
Son Dakika Ekonomi 'Boyner Kozmetik Festivali' başlıyor

"Boyner Kozmetik Festivali" başlıyor

7 dakika önce

Boyner'in Kozmetik Festivali kapsamında, 20 Ekim'e kadar her 300 TL'lik kozmetik alışverişine anında 75 TL indirim ve 100 TL değerinde paracık hediye ediliyor.

Boyner'in Kozmetik Festivali kapsamında, 20 Ekim'e kadar her 300 TL'lik kozmetik alışverişine anında 75 TL indirim ve 100 TL değerinde paracık hediye ediliyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden saç bakım ürünlerine, makyaj setlerinden parfümlere kadar 10 binden fazla ürünü bir araya getiren Boyner, sezonu festival tadında bir kampanya ile karşılıyor.

Kampanya çerçevesinde, 20 Ekim'e kadar Boyner ve YKM mağazalarıyla boyner.com.tr'den seçili kozmetik ürünlerinden yapılacak her 300 TL alışverişe anında 75 TL indirim uygulanıyor ve alışverişini Hopi uygulamasını okutarak yapanlar, bu indirime ek 100 TL değerinde Paracık kazanıyor.

Boyner, seçili mağazalarında uygulamaya aldığı yeni servisi ile müşterilerine cilt bakım uzmanları eşliğinde ihtiyaç duydukları bakım ve yenilenme deneyimini de yaşatıyor.

Boyner'in yeni servisi İstanbul Şaşkınbakkal, İstinyePark, Mersin Forum, Ankara Cepa ve Bursa Sur Yapı Boyner mağazalarında, özel bakım kabinlerinde uygulanıyor.

Boyner, güzelliğine ve bakımına önem veren, kış mevsimine cildini hazırlamak isteyenleri, bakım deneyimi yaşamak için ayrıcalıklar ve sürprizlerle dolu Kozmetik Festivali'ne davet ediyor.

Boyner, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum ekim ayında yazı yaşıyor
Bakan Varank: Sanayi Doktora Programı'na katılan öğrencilere aylık 4 bin 500 TL burs verilecek Aslıhan Doğan Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eslem Suna Yurt'u işe aldı Makrobat sistemiyle traktörler yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:07:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Boyner Kozmetik Festivali" başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]