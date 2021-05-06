Boyner'de üst düzey atama - Son Dakika

Yeni dönemdeki organizasyon yapısını "All-line" olarak adlandırdığını duyuran Boyner'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Anıl Haşimoğlu'nun, Boyner Büyük Mağazacılık Lojistik Genel Müdür Yardımcısı olarak Mayıs itibarıyla göreve başladığı kaydedildi.

Boyner tarafından yapılan açıklamada Anıl Haşimoğlu'yla ilgili bilgilere de yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Lojistik sektöründe 16 yıllık güçlü deneyimi olan Anıl Haşimoğlu, Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Mühendislik derecesini Purdue Üniversitesi'nde tamamlayan ve Yeditepe Üniversitesi'nde Lojistik Sistem Yönetimi ve Mühendisliği yüksek lisans eğitimi alan Haşimoğlu profesyonel kariyerine 2005 yılında Horoz Lojistik'te Lojistik Uzmanı olarak başladı ve sırasıyla Lojistik Hizmetleri Müdürü, Satış Direktörü, Kontrat Lojistik Direktörü ve Lojistik ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev aldı. Haşimoğlu, 2017 yılından bu yana FLO'da yurtiçi ve yurtdışı offline ve online süreçlerden sorumlu Lojistik Direktörü olarak görev yapıyordu. Anıl Haşimoğlu, yeni görevinde Boyner'in Omni-channel stratejisi ve online perakendede büyüme hedeflerine büyük katkı sağlayacak lojistik süreçlerine liderlik edecek."