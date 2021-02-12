Boyner müşteri ve teknolojiyi odağına alarak Boyner IQ'yu hayata geçirdi - Son Dakika

Perakende sektörüne yenilikçi projeleriyle farklı bir bakış açısı getiren Boyner, müşteriyi ve teknolojiyi odağına aldığı bir dönüşüm başlatarak, teknoloji ekiplerinin liderliğinde yürütülecek ve Boyner IQ olarak adlandırılan dönüşüm yolculuğunu tanıttı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner'in teknoloji vizyonunun ve Boyner IQ'nun anlatıldığı tanıtım toplantısında Boyner Grup Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Boyner Büyük Mağazacılık Omnichannel Genel Müdürü Erdem Çalışkan, Boyner Grup İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Emek Yurdanur çalışanlarla bir araya geldi. Bilişim ve teknoloji alanında çalışmalarıyla tanınan gazeteci ve yazar Serdar Kuzuloğlu da toplantıda konuşma gerçekleştirdi.

"All-line" olarak adlandırdığı, fiziksel ve dijital tüm kanallarında zengin ve farklı müşteri deneyimi stratejisiyle çalışmalarına yön veren Boyner, Boyner IQ tanıtımında teknoloji hedef ve vizyonunun yanı sıra teknoloji alanında uzmanlaşmış insan kaynağına yatırım ve bu kıvılcımla başlayacak bütünsel teknolojik dönüşüm hedefinin detaylarını duyurdu.

"Boyner IQ ile artık müşteri mutluluğu teknolojileri işindeyiz"

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Boyner Grup CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Boyner IQ ile teknoloji yatırımlarını artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi sadece yazılım, yapay zeka, bulut, mobil uygulamalar dünyası olarak görmüyoruz. Bizim tam 40 yıldır asıl işimiz müşteri, ana işimiz insan. İşimizin özünde ticaret ve teknoloji ile insani değerleri buluşturmak var. Kanal bağımsız online-offline, yani all-line müşterilerimizi mutlu etme işindeyiz. Boyner IQ ile de işimiz artık müşteri mutluluğu teknolojileri. Boyner IQ'nun ana yapı taşı ise Boyner'de 40 yıl boyunca geliştirdiğimiz Boyner EQ'su. Yani müşterilerimize duyduğumuz koşulsuz sevgi ve saygı. İşte Boyner IQ, bu sevgi ve saygıyı yani Boyner EQ'sunu dijitalleştirerek geleceğe taşıyacak. Boyner IQ geliştirdiği çözümlerle perakende sektörünü dönüştürecek yeniliklerin merkezi haline gelecek. İçinden pek çok yeni liderin yetişeceği bir inovasyon ve teknoloji okulu olacak. Bugün, bu yeni yolculuğun başlamasına tanıklık etmekten dolayı çok mutluyum."

"Boyner IQ, teknoloji vizyonumuzda kaldıraç görevini üstlenecek"

Boyner Büyük Mağazacılık Omni-Channel Genel Müdürü Erdem Çalışkan da kanal bağımsız müşteri mutluluğu ve deneyimini temel alan all-line stratejilerinin odağında teknoloji olduğunu aktararak, "IT ekiplerimiz liderliğinde teknolojiyi tüm iş süreçlerimize oturtmak, dijital ve teknoloji odaklı düşünmeyi şirketimiz bünyesindeki her birime, her departmana yaymak için çalışıyoruz ve burada başrol teknoloji ekiplerimizde. Boyner IQ, bu süreçte kaldıraç görevini üstlenen, teknoloji ekiplerimizi anlayan, dinleyen, çözüm üreten, eğiten, geliştiren, takdir eden, katılımcılığını artıran, diğer departmanlarla arasındaki bağı güçlendiren çok önemli bir platform." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, şu ana kadar perakende sektöründe hep öncü olduklarını anlatarak, "Örnek alınan işler yaptık, bundan sonra da teknoloji vizyonumuzla hayata geçireceğimiz yeni projelerle sektörün teknoloji önderlerinden biri olacağız. Bu süreçte de her zaman olduğu gibi odağımızda müşterilerimiz ve onların mutluluğu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Odağımızda insan ve insana yatırım var"

Boyner Grup İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Emek Yurdanur ise inovasyon ve teknoloji odaklı yaklaşımın Boyner Grup'un DNA'sında olduğuna ve bu yaklaşımla şu ana kadar birçok icat çıkartıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Teknoloji, çok uzun yıllardır strateji ve yatırım kararlarımızda öncelikli sırada yer alıyor. Bununla birlikte, insan odaklı yaklaşımımız hiç değişmedi, değişmeyecek. Sonuçta, teknolojiyi de iş sonuçlarına dönüştürecek, dijital dönüşümü gerçekleştirecek bu ekipteki yetenekler. Bu nedenle, insana yatırım yapmaya devam ediyor, yenilikçi ve çağdaş İK uygulamaları ile ekiplerimizin dijital yetkinliklerini artırmak, eğitim ve gelişim programlarının yanı sıra ekibimizi güçlendirmemize yardım edecek daha esnek ve daha rekabetçi İK uygulamaları için odaklı bir şekilde çalışıyoruz. Boyner IQ çatısı altında yapılandırdığımız bu programlar sadece Boyner çalışanları için değil dijital yetkinlik sahibi olmak isteyen, bu alanda gelişmek isteyen herkes için ilham verici olacak. Böylesi önemli bir platformu hayata geçiriyor olmaktan dolayı çok mutluyuz."