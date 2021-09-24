Boyner, Robotik Süreç Otomasyonu projesini hayata geçirdi - Son Dakika

Gerek müşteri gerekse çalışan mutluluğu için dijitalleşme ve teknolojiyi iş süreçlerinin tamamına entegre eden Boyner, bu kapsamda yeni Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, RPA projesinin detayları, Boyner çalışanlarının katıldığı dijital bir toplantıda aktarıldı.

Toplantıda Boyner Grup IT ve Dijitalden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Omni-Channel Genel Müdürü Cengiz Gürer, tüm iş süreçlerinde teknoloji ve dijitalleşmenin önemine değindi. Projenin çözüm ortağı olan UiPath'in Satış Direktörü Volkan Kılıç ise dünyada ve Türkiye'de uygulanan RPA teknolojisinden örnekler verdi.

Boyner'de hayata geçen RPA teknolojisi ve süreçlerini anlatan Boyner Büyük Mağazacılık Süreç Direktörü Çiğdem Özkan Akgün de Boyner'in yeni "dijital takım arkadaşı" olarak tanıtılan ve "BODİ" adı verilen robotu çalışanlarla tanıştırdı.

RPA teknolojisinde yazılım robotları, çalışanlar tarafından yürütülen tekrar eden ve kesinlik bekleyen görevleri otomatikleştirerek iş yükünü azaltıyor, zamandan tasarruf sağlıyor ve çalışanların daha yüksek değerli işlere odaklanmalarına olanak tanıyor.

BODİ'den doğum günü kutlaması

RPA proje detaylarının anlatıldığı toplantıda anime bir karakter olarak toplantıya katılan BODİ, yürüttüğü işlerle ilgili bilgi verirken, eğlenceli yanıtlarıyla toplantıya renk kattı.

BODİ, tanıtımda, çalışma arkadaşı Boyner Grup Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner'in doğum günü olduğunu da unutmadı ve doğum günü şarkısı çalarak Boyner'deki çalışma arkadaşları ile birlikte Cem Boyner'in doğum gününü kutladı.

Operasyonel, tekrar eden ve kesinlik bekleyen işleri üstlenen robotlar; hız ve artan üretkenliğe olanak tanırken, müşteri ve çalışan mutluluğunu artırıyor, sıfır hata ve daha az risk sağlıyor, çalışanlar için daha yaratıcı, kendilerini geliştirebilecekleri alanlarda daha verimli olabildikleri iş fırsatları yaratıyor.

Boyner, çalışan mutluluğu ve verimlilik için gelecek dönemde daha çok robotu iş süreçlerine dahil edecek.