Son Dakika Haberleri: Boyner 'Şahane Cuma' ile etiketleri yüzde 60'a kadar indirdi
Son Dakika Ekonomi Boyner 'Şahane Cuma' ile etiketleri yüzde 60'a kadar indirdi - Son Dakika Ekonomi

Boyner 'Şahane Cuma' ile etiketleri yüzde 60'a kadar indirdi

6 saat önce

Şahane Cuma'da yüzlerce çeşit üründe dev indirimler yapılıyor.

Boyner 'Şahane Cuma' ile etiketleri yüzde 60'a kadar indirdi, System.String[]

Şahane Cuma'da yüzlerce çeşit üründe dev indirimler yapılıyor.


Dünyaca ünlü markaların, Türkiye'nin sevilen markalarının ve Boyner özel markalarının sezon trendlerini yansıtan milyonlarca ürününü tüketicilerle buluşturan Boyner, 'Şahane Cuma' kampanyası ile kış sezonu alışverişinde avantajlar sunuyor. Milyonlarca üründe net yüzde 60, yüzde 50 ve yüzde 40 indirimlerin uygulanacağı 'Şahane Cuma' kampanyası, 22 Kasım -1 Aralık tarihlerinde Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de tüketiciler ile buluşuyor.


Kadın giyimden erkek giyime, çocuk giyimden aktif spor ve ev koleksiyonlarına uzanan seçili milyonlarca üründe ve yüzlerce markada indirimli fiyatlar tüketicileri bekliyor. Tüketiciler 1 Aralık'a kadar devam edecek 'Şahane Cuma' etkisi sayesinde kış sezonunda ihtiyaç duydukları giysileri uygun fiyatlarla ve avantajlı ödeme şekilleriyle almanın keyfini yaşayacak. Ayrıca 'Şahane Cuma', yeni yıla geri sayım başlamışken yılbaşı alışverişini de en uygun koşullarda yapmaya yardımcı olacak. Kış alışverişinin vazgeçilmez parçalarını oluşturan farklı kesim ve kumaşlardaki paltolardan kabanlara, botlardan çizmelere, atkılardan kazaklara, eldivenlerden kaşkollara kadar sayısız ürün avantajlı fiyatları ile tüketicilerle buluşacak. - İSTANBUL

Türkiye, Aralık, Boyner, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:34 Kaynak: İHA
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