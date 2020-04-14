Boyner, sosyal medyada evdeki yaşama eğlence katan içerikler paylaşıyor

Boyner, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli ve faydalı içeriklerle evde kalan takipçilerinin yanında olurken, onların iyi vakit geçirmelerine yardımcı oluyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalınan bu dönemde Boyner, müşterileri ile sosyal medyada buluşmaya devam ediyor.

Sosyal medya platformlarında düzenli programlar yapan Boyner, uzman isimlerden egzersiz, dans, yoga dersleri ve kişisel bakım önerileri sunuyor. Ayrıca kitap önerileri, pratik tarifler ve DJ performansları Boyner'in Instagram sayfasındaki renkli paylaşımlar arasında yer alıyor.

Boyner, Instagram sayfasında paylaştığı birbirinden renkli ve faydalı içeriklerle, takipçilerinin hayatına eğlence, hareket ve moral katmayı hedefliyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle evde olan takipçilerinin vücut sağlığı için fayda yaratmak isteyen Boyner, "Evde kal ama hareketsiz kalma" çağrısıyla her gün evde yapabilecek farklı aktiviteler öneriyor. Takipçiler, uzman spor eğitmenlerinin yer aldığı antrenman videoları sayesinde düzenli egzersiz yapma ve vücut direncini artırma fırsatı buluyor.

Ayrıca herkesin evde olduğu bugünlerde, kozmetik ve cilt bakım uzmanları online paylaşımlar üzerinden cildine önem verenlerin sorularını yanıtlıyor.



"Boynerle müzik eve sığar" mottosuyla DJ performansları, "Boynerle dans eve sığar" mottosuyla da dans dersleri takipçilerle buluşuyor.