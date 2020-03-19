Boyner ve YKM mağazaları geçici olarak kapandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Boyner ve YKM mağazaları geçici olarak kapandı - Son Dakika Ekonomi

Boyner ve YKM mağazaları geçici olarak kapandı

6 saat önce

Boyner Büyük Mağazacılık, kovid-19 (koronavirüs) salgınını yavaşlatma ve toplumda bilinç oluşturmanın sorumluluğu çerçevesinde, istihdam ve çalışan hakları konusunda hassasiyetini koruyarak, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak...

Boyner ve YKM mağazaları geçici olarak kapandı, System.String[]

Boyner Büyük Mağazacılık, kovid-19 (koronavirüs) salgınını yavaşlatma ve toplumda bilinç oluşturmanın sorumluluğu çerçevesinde, istihdam ve çalışan hakları konusunda hassasiyetini koruyarak, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapattığını açıkladı.


Koronavirüsün küresel olarak gündeme geldiği günden bu yana müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına mağazalarında, merkez ofisinde ve depolarında en üst seviyede önlemler alan Boyner, salgının yavaşlatılmasına destek olmak için mağazacılık operasyonlarına ara verdi. Boyner Büyük Mağazacılık, istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetini koruyarak, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapattı.


Kapama kararı ile ilgili konuşan Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan: "Müşterilerimizin, tüm çalışanlarımız ile onların aile ve sevdiklerinin sağlıklarını, koronavirüs salgını ile ilgili kaygılarını önemsiyoruz. Koronavirüsün küresel olarak gündeme geldiği günden bu yana müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına tüm iş süreçlerimizi yeniden yapılandırarak en üst seviyeye çıkardığımız önlemleri, mağazalarımızda, merkez ofisimizde ve boyner.com.tr'ye ürün sevkiyatı sağlayan depolarımızda titizlik ve büyük hassasiyetle devreye aldık. 19 Mart 2020 tarihi itibariyle de salgını yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesinde, istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetimizi koruyarak, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık." dedi.


Çamurdan sözlerine şöyle devam etti: "Birbirimizden sorumlu olduğumuzu unutmadan, sosyal mesafeyi koruyarak ve evden çıkmayarak, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi sağlıklı ve güzel günlere taşıyabiliriz. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu tehlikenin de hep birlikte en kısa sürede üstesinden geleceğimize inanıyor; sağlıklı, güzel günler diliyorum."


Boyner, mağazalarını tekrar açacağı güne kadar müşterilerine boyner.com.tr ve morhipo.com aracılığıyla hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi. Müşteriler satın almış oldukları ürünlerin, satış sonrası iade/değişim/inceleme gibi süreçlerini mağazalar tekrar açıldığında Boyner müşteri mutluluğu ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirebilecek. - İSTANBUL

Koronavirüs, Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:59 Kaynak: İHA

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