Boyner ve Zennup 1844'ten yılbaşına özel iş birliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boyner ve Zennup 1844'ten yılbaşına özel iş birliği - Son Dakika

Boyner ve Zennup 1844'ten yılbaşına özel iş birliği

6 saat önce

Perakende şirketi Boyner ile anadolu lezzetlerini bünyesinde barındıran yemek lokantası Zennup 1844 yılbaşına özel iş birliğine gittiğini duyurdu.

Boyner ve Zennup 1844'ten yılbaşına özel iş birliği, System.String[]

Perakende şirketi Boyner ile anadolu lezzetlerini bünyesinde barındıran yemek lokantası Zennup 1844 yılbaşına özel iş birliğine gittiğini duyurdu. İş birliği kapsamında lokanta tarafından üretilen ve doğal ürünlerden oluşan 'lezzet paketleri' boyner mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunuldu.

Boyner'den yapılan yazılı açıklamada, Şef Ömür Akkor'un hizmete açtığı Zennup 1844'le yılbaşına özel hediye paketleri hazırlayıp, satışa sundukları aktarıldı.

Açıklamanın devamında, "'Boyner Evde Zennup Yılbaşı Paketi'nde; zeytinyağı, fındık ezmesi, ev salçası, kestane şekeri, yılbaşı kurabiyeleri, ekşi mayalı siyez ekmeği, Türk kahvesi, sıcak çikolata, özel üretilen ekmek kesesi ve kokulu tasarım mum yer alıyor. lezzet paketlerine, boyner mağazalarından ve internet adresinden ulaşılabilir" denildi. Paketin fiyatının 250 lira olduğu duyuruldu.


Yılbaşı, Boyner, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:47 Kaynak: DHA
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