Boynu eğri şekilde doğan keçi yavrusunu biberonla besliyor - Son Dakika

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Konya'nın Ereğli ilçesinde hayvancılık yapan 50 yaşındaki İsa Doğaner, iki ay önce engelli doğan keçi yavrusuna adeta bebek gibi bakıyor.

İlçeye bağlı Kargacı Mahallesi'nde yaşayan İsa Doğaner, lokantacılık yaparken dükkanını kapatarak, yaklaşık 4 ay önce hayvancılığa başladı.

Yaklaşık 2 ay önce doğum yapan keçilerden birinin yavrusu, boynu eğri şekilde dünyaya geldi.

Bu nedenle annesini ememeyen keçiye sahip çıkan Doğaner, "Boncuk" adını verdiği keçisini biberonla besliyor.

Doğaner, AA muhabirine, yetiştirdiği keçilerden birinin 2 ay önce doğum yaptığını söyledi.

Doğum sırasında kendisinin çarşıda olduğunu ve çocuklarının telefonla kendisini çağırdığını dile getiren Doğaner, şunları kaydetti:

"Hemen eve gelip yavru keçiyi veterinere götürdüm. Veteriner de doğuştan boynu eğri olduğu için tedavisinin mümkün olmadığını söyledi. Annesini ememediği için kendim beslemeye karar verdim. Biberon ve mama aldım. Annesini sağdım, sütü yavruya biberonla içirdim. Bu şekilde yaklaşık 2 ay evimde büyüttüm. Her gün annesinden sütü sağıp, sabah, öğle ve akşam saatlerinde biberonla besledim. Bir çocuğa bakar gibi baktık. Halen biberonla besliyorum. Bu bizim Boncuğumuz, evimizin maskotu oldu."