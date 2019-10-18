Son Dakika Haberleri: Boynu kesilmiş halde bulunan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Boynu kesilmiş halde bulunan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

Boynu kesilmiş halde bulunan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde boynu kesilmiş köpeğe sahip çıkan vatandaşlar, tedavisini yaparak koruma altına aldı.

Boynu kesilmiş halde bulunan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde boynu kesilmiş köpeğe sahip çıkan vatandaşlar, tedavisini yaparak koruma altına aldı.


Olay, Engürücük Mahallesi'nde meydana geldi. Kumsaz'da dört bacağı bağlanarak denize atılan yavru köpeğin ölümünün ardından Engürücük Mahallesi'nde de zeytinlik alanda boynundan kesilmiş ağır yaralı halde bir köpek bulundu. Çevredeki vatandaşlar tarafından tedavisi yapılan köpeğe yemek verildi. Yaşanan vahşet hayvanseverlerin ve vatandaşların tepkisini çekti. - BURSA

Engürücük Mahallesi, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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