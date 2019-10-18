Boynu kesilmiş halde bulunan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
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Boynu kesilmiş halde bulunan köpeğe vatandaşlar sahip çıktıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde boynu kesilmiş köpeğe sahip çıkan vatandaşlar, tedavisini yaparak koruma altına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
Boynu kesilmiş halde bulunan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde boynu kesilmiş köpeğe sahip çıkan vatandaşlar, tedavisini yaparak koruma altına aldı.
Olay, Engürücük Mahallesi'nde meydana geldi. Kumsaz'da dört bacağı bağlanarak denize atılan yavru köpeğin ölümünün ardından Engürücük Mahallesi'nde de zeytinlik alanda boynundan kesilmiş ağır yaralı halde bir köpek bulundu. Çevredeki vatandaşlar tarafından tedavisi yapılan köpeğe yemek verildi. Yaşanan vahşet hayvanseverlerin ve vatandaşların tepkisini çekti.
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