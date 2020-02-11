Boynu kırılan güreşçi felç geçirdi - Son Dakika
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Boynu kırılan güreşçi felç geçirdi

6 saat önce

Rusya'da düzenlenen Grappling World Cup turnuvasında 25 yaşındaki Gadzhimurad Magomedov, rakibinin boynundan tutup savurmasıyla birlikte kafa üstü düşünce boynu kırıldı.

Boynu kırılan güreşçi felç geçirdi, System.String[]

Rusya'da düzenlenen Grappling World Cup turnuvasında 25 yaşındaki Gadzhimurad Magomedov, rakibinin boynundan tutup savurmasıyla birlikte kafa üstü düşünce boynu kırıldı. Genç sporcu felç geçirdi.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Grappling World Cup turnuvasında 25 yaşındaki Dağıstanlı güreşçi Gadzhimurad Magomedov ile 24 yaşındaki Paizutdin Aliyev karşı karşıya geldi. Aliyev müsabaka sırasında rakibi Magomedov'un boynundan ve bacaklarından tuttu. Bacaklarından havaya kaldırdığı rakibini yere vuran Aliyev rakibinin takla atmasına sebep oldu. Havada 1 tur takla atan Magomedov, kafasının üstüne düştü. Kırık sesinin salonda duyulduğu anda salondan büyük tepki sesi geldi. Sporcu Magomedov yere düşmesiyle birlikte büyük bir acı içinde bağırdı. Sağlık ekipleri güreşçinin yanına koşup ilk müdahaleyi yapmasının ardından, sporcu hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan incelemelerde sporcunun boynunun kırıldığı bu nedenle tüm vücudunun felç geçirdiği, bundan sonraki hayatında vücudunun hiçbir kısmını oynatamayacağı açıklandı. Güreşçinin hastanede tedavisine devam ediliyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Petersburg, Rusya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
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