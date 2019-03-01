Boynu Kırılan Irak'lı Küçük Çocuk Türkiye'de Sağlığına Kavuştu

Geçirdiği trafik kazasında babasını kaybeden küçük Hasan, boynunun kırılması sonucu kaybettiği bütün vücut fonksiyonlarına Türkiye'de kavuştu.

Geçirdiği trafik kazasında babasını kaybeden küçük Hasan, boynunun kırılması sonucu kaybettiği bütün vücut fonksiyonlarına Türkiye'de kavuştu.



Irak'ta 2 sene önce babasının kucağında karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Muhammed Hasan'ın tedavisi Türkiye'de devam ediyor. Kazada babasını kaybeden 4,5 yaşındaki Hasan'ın ise boynunun kırılması sonucu vücudundaki tüm fonksiyonları kaybetti. Yoğun bakım tedavisinin ardından Türkiye'ye gelen Hasan, ilk kez vücudunu Bursa'da hareket ettirdi. Fizyoterapistler eşliğinde ellerini ve bacaklarını kendi başına hareket ettiren Hasan, tek başına yürümek için ise gün sayıyor.



Uygulanan egzersizlere verdiği karşılığın Hasan için büyük bir başarı olduğunu ifade eden Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, "Muhammed Hassan, Arap ülkelerinden gelen hastalarımızdan bir tanesidir. Karşıdan karşıya geçerken babasının kucağında arabanın çarpması sonucu yaralanıyor. Babası vefat ediyor. Kendisinde ise boyun kırığı meydana geliyor. Boyun kırığına bağlı, boynundan aşağısı felç oluyor. Yapılan ilk müdahale sonrasında hastamız ameliyat ediliyor. Boyun kırığından dolayı hem kollarda hem de bacaklarda bir kuvvetsizlik ortaya çıkıyor. Baş tutmasında kayıp, oturamama ve yürüyeme sorunlarıyla bize geldiler. Yaklaşık 6 aydır tedavisine devam etmekteyiz. Biz bunları tekrar kendisine kazandırmak için, yoğun bir fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisine başladık. Özellikle ellerdeki ve parmaklardaki kuvvetsizlik için ergoterapi ünitemizde birebir fizyoterapistlerimizin desteği ile egzersizlerimize başladık. Baş tutma dengesi, oturma ve ayağa kabiliyetleri için lokomat tedavisiyle hastamız gün geçtikçe kuvvetleniyor. Baş tutma ve oturma dengesi çok iyi duruma geldi. Ayakta durması için kendi kas kuvveti yeterli olmadığı için cihazlarla kendisini yürütmeye başladık" dedi.



Boyun seviyesindeki yaralanmalarda hem bacaklarda, hem kollarda, hem de gövdede ciddi kayıp oluştuğunu belirten Küçükçakır, "Beklenen tedavi başarısı çok düşük olur. Ancak çocuk olması ve kasların gelişime açık olması tedavi de büyük bir yol almış durumdayız. Tabii ki tedavisi 6 ay veya 1 sene daha devam edecek. Şu an gün ve gün artan tedavimiz bizleri mutlu ediyor. Su içi programları da tedavimizin başarısına başarı katıyor" şeklinde konuştu. - BURSA

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