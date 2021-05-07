Boynuna ip bağladığı köpeğe işkence etmişti! O şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

Dün öğle saatlerinde Sarıyer Zekeriyaköy 3. Cadde üzerinde edinilen bilgiye göre, yaşlı bir adam sokak köpeğini iple boğazından bağlayarak cipiyle cadde üzerindeki çöpe kadar sürükledi. Adam ardından köpeği çöpün yanına bıraktı. Adamın yaptıkları cep telefonu kamerasına yansırken, o anları görüntüleyen vatandaşa ise tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Görüntülerin yansımasının ardından Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri, adamın cipinin plakasından yola çıkarak kimliğini belirledi. Yapılan çalışmanın ardından 77 yaşındaki Mehmet S. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı.

DİĞER KÖPEKLERİN BOĞDUĞUNU SÖYLEDİ

Gözaltına alınarak Zekeriyaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Mehmet S'nin burada ifadesi alındı. İfadesinde iple boğazından bağladığı köpeğin bahçesinde diğer köpekler tarafından boğulduğunu iddia eden adamın, köpeğin ölmesinin ardından iple boğazından cipine bağlayarak çöpe kadar sürüklediğini söylediği öğrenildi.

Mehmet S. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.