Boynuna kadar toprağa gömülen işçi mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Boynuna kadar toprağa gömülen işçi mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı

01.07.2022 13:34

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yağmur suyu hattı çalışması esnasında meydana gelen göçükte bir işçi boynuna kadar toprağa gömüldü. İşçinin yardımına koşan mesai arkadaşları, toprağı elleriyle kazarken itfaiye ekipleri de işçiyi çukurdan kurtardı. Yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi Rumeli Caddesinde yağmursuyu hattı çalışması yapan ekipteki bir işçi yolun göçmesi sonucu toprak altında kaldı.

MESAİ ARKADAŞLARI TOPRAĞI ELLERİYLE KAZDI

Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren işçinin mesai arkadaşları ekipler gelene kadar işçiyi toprak altından kurtarmak için elleriyle kazı çalışması yaptı.

EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

Toprak altında kalan 50 yaşındaki Lütfü Akalp, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından göçükten çıkarılarak yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

112 ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin bilincinin açık olduğu ve vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Yaralı olarak kurtarılan Lütfü Akalp'ın tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Akhisar, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boynuna kadar toprağa gömülen işçi mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boynuna kadar toprağa gömülen işçi mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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