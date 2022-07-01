Boynuna kadar toprağa gömülen işçi mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi Rumeli Caddesinde yağmursuyu hattı çalışması yapan ekipteki bir işçi yolun göçmesi sonucu toprak altında kaldı.

MESAİ ARKADAŞLARI TOPRAĞI ELLERİYLE KAZDI

Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren işçinin mesai arkadaşları ekipler gelene kadar işçiyi toprak altından kurtarmak için elleriyle kazı çalışması yaptı.

EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

Toprak altında kalan 50 yaşındaki Lütfü Akalp, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından göçükten çıkarılarak yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

112 ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin bilincinin açık olduğu ve vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Yaralı olarak kurtarılan Lütfü Akalp'ın tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.