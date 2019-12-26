Boynuna lastik bağlanan köpek ölüme terk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boynuna lastik bağlanan köpek ölüme terk edildi - Son Dakika

Boynuna lastik bağlanan köpek ölüme terk edildi

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir köpek boynuna lastik bağlanarak ölüme terk edildi.

Boynuna lastik bağlanan köpek ölüme terk edildi, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir köpek boynuna lastik bağlanarak ölüme terk edildi.

Çaycuma ilçesinde bir köpeğin boynuna kimliği belirsiz kişiler tarafından lastik bağlandı. Ölüme terk edilen hayvanı gören vatandaşlar durumu Çaycuma Belediyesi'nin Beyaz Masa Bölümüne bildirdi. Hayvan ambulansı Haybulans ile kaldırılan hayvan tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Veteriner Doğuş Özdil, "Gerekli müdahaleleri yaparak köpeğimizi kontrol altına alıp hemen ameliyata aldım. Yapılması gereken tüm olanaklarımızı kullanarak inşallah köpeğimizi kurtaracağız" dedi.

(İHA)

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
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