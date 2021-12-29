Hatay'ın Samandağ ilçesinde boğazına plastik halat dolanan çatal kuyruklu martıyı kurtarma çalışması başlatıldı.
Samandağ sahilinde kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan tarafından fotoğraflanarak Türkiye'de ilk defa kayıt altına alınan çatal kuyruklu martının boynunda plastik halat tespit edildi.
Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin incelemesinin ardından boynuna plastik halat takılan çatal kuyruklu martıyı kurtarma çalışması başladı. Martının yakalanamaması ve havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Boynuna plastik halat dolanan çatal kuyruklu martıyı kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika