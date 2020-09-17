Boynuna plastik parça dolanan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, boynuna plastik parça takılan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde, Cevat Şakir Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki yavru kedinin boynunda plastik parçaların dolandığını görenler kediyi kurtaramayınca, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından yavru kediyi kurtardı. Yarasının olmadığı belirlenen yavru kedi, serbest kalınca bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler, kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti.