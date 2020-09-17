BOYNUNA PLASTİK PARÇA DOLANAN KEDİYİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde boynuna plastik parça dolanan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki yavru kedinin boynuna plastik parçalar dolandığını görenler, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonucu yavru kediyi kurtardı. Yarası olmadığı belirlenen yavru kedi, serbest bırakılmasının ardından gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ise kediyi kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.