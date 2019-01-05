Boynuna Plastik Poşet Takılan Kaz Kurtarıldı
38 dakika önce
Manisa'da boğazına plastik poşet dolaşan kaz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Manisa
'da boğazına plastik poşet dolaşan kaz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Turgutlu İlçesi
Cumhuriyet Mahallesindeki bir çay bahçesinin süs havuzundaki kazın boynuna takılan plastik poşeti görenler itfaiyeyi aradı.
Çay bahçesine gelen itfaiye ekipleri havuza girerek yakaladıkları kazın boynundan poşeti çıkardı.
Serdar Ay, itfaiyeyi aramadan önce sandalyeleri havuzun içine sıralayarak kaza ulaşmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını, hayvanın çırpındığını görünce itfaiyeyi aradıklarını belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:50 Kaynak: AA
Üst Geçitte İntihar Etmek İsteyen Arkadaşının Üzerine Atladı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı
"3600'ü Yap Artık" Diyen Vatandaşı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi
Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı