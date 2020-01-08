Boynuna tel dolanan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boynuna tel dolanan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika

Boynuna tel dolanan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

6 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde boynuna dolanan tellerden dolayı yaralanan çoban köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Boynuna tel dolanan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde boynuna dolanan tellerden dolayı yaralanan çoban köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, İlçeye bağlı Seydibey Mahallesinde meydana geldi. Besicilikle uğraşan Doğan Ergöz'in, çoban köpeğinin boynuna tellerin dolandığı ve yaralandığı bilgisini alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, boynuna dolanan telleri keserek köpeğin rahat nefes almasını sağladı. - VAN

İtfaiye, Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
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