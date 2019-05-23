Boynuna tülbent dolanan bebek tedavi altına alındı

Siirt'te boynuna tülbent dolanan bebek tedavi altına alındı.

Siirt'te boynuna tülbent dolanan bebek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siirt'ten yaylaya gitmek üzere yola çıkan Davut ve Ayşe Koç çifti, 20 aylık bebekleri Fatma Koç ile merkeze bağlı Akdoğmuş köyü yakınlarında kurdukları çadırda mola verdi.

Çadırdaki beşiğin devrilmesi sonucu üzerine serilen tülbent bebek Koç'un boynuna dolandı.

Çadıra giren bebeğin dedesi Aburahman Koç durumu fark ederek çevredekilere bilgi verdi.

Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek buradaki ilk müdahalenin ardından Batman'a sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi

ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz

CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 30 Bin Sağlık Çalışanı Alınacak