Son Dakika Haberleri: Boynuna tülbent dolanan bebek tedavi altına alındı

Boynuna tülbent dolanan bebek tedavi altına alındı

11 saat önce

Siirt'te boynuna tülbent dolanan bebek tedavi altına alındı.

Boynuna tülbent dolanan bebek tedavi altına alındı, System.String[]
Siirt'te boynuna tülbent dolanan bebek tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Siirt'ten yaylaya gitmek üzere yola çıkan Davut ve Ayşe Koç çifti, 20 aylık bebekleri Fatma Koç ile merkeze bağlı Akdoğmuş köyü yakınlarında kurdukları çadırda mola verdi.
Çadırdaki beşiğin devrilmesi sonucu üzerine serilen tülbent bebek Koç'un boynuna dolandı.
Çadıra giren bebeğin dedesi Aburahman Koç durumu fark ederek çevredekilere bilgi verdi.
Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek buradaki ilk müdahalenin ardından Batman'a sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:39 Kaynak: AA
Fatma Koç, Ayşe Koç, Siirt, Güncel
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