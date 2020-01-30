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Boynunda en az 4 yıldır motor lastiğiyle gezen timsahı kurtarana para ödülü
6 saat önce
Doğal Yaşamı Koruma Ajansı yetkilileri, sadece "vahşi hayvanlarla daha önce çalışmış insanlara" çağrıda bulunduklarını hatırlatarak kent sakinlerine timsaha yaklaşmamaları ve hayvanı rahatsız etmemeleri hususunda uyarıyor.
Endonezya'da, yıllardır yardım bekleyen bir timsahın boynundaki motosiklet lastiğini çıkarıp hayatta kalmayı başarana para ödülü vadedildi.
Orta Sulawesi'nin başkenti Palu'daki bir nehirde yaşayan hayvanın boynunda lastik olduğu ilk kez 2016 yılında fark edilmişti. Yetkililerin tüm çabalarına rağmen timsahı kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı. Bu arada, boynunu saran motor lastiğinin hayvanda giderek solunum sorunu yarattığı gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:20
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