Son Dakika Haberleri: Boynundaki kolye, tarihi eser kaçakçılarını yakalattı
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Boynundaki kolye, tarihi eser kaçakçılarını yakalattı

1 saat önce

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve KOM ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Boynundaki kolye, tarihi eser kaçakçılarını yakalattı, System.String[]
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve KOM ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde Eflani- Safranbolu Karayolu Yağlıca Köyü Orman Deposu önünde Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte müşterek olarak icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde durdurulan hususi aracın sürücüsü N.D. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerinde yapılan üst aramasında boynunda kolye yapılmış şekilde 2 adet tarihi sikke ele geçirildi. Devamında yapılan araştırmada olayla ilgisi olduğu tespit edilen O.I, E.U ve Y.E isimli şahıslar yakalandı. Şahıslardan O.I isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 151 adet tarihi sikke ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi.

N.D isimli şahsın üzerinde yakalanan tarihi sikkeler ile birlikte toplam 153 adet sikkenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:44 Kaynak: İHA
Karabük, 3. Sayfa
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