Boynundan vurulan 6 çocuk babası, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Boynundan vurulan 6 çocuk babası, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

03.06.2022 21:38
Boynundan vurulan 6 çocuk babası, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İZMİR'in Konak ilçesinde, çıkan tartışmada tabancayla boynundan vurulan Ali Okan Duvahan (36), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesinde, çıkan tartışmada tabancayla boynundan vurulan Ali Okan Duvahan (36), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçen 24 Mayıs gecesi Yenişehir Mahallesi 1241/4 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Okan Duvahan, bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada boynundan vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Duvahan, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 çocuk babası Duvahan, 10 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti.Öte yandan, polis ekipleri cinayet şüphelisi C.B ve M.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenilirken, 1 firari şüphelinin de yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.


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Kaynak: DHA

Yenişehir, Ali Okan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boynundan vurulan 6 çocuk babası, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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