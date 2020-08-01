Boynundan vurularak ağır yaralandı, hastanede öldü - Son Dakika

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, ormanlık alanda çıkan tartışmada boynundan silahla vurularak ağır yaralanan Ramazan Göğerçin (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Derince'deki Mersincik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ramazan Göğerçin ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında taraflardan birinin elindeki silah iki el ateş aldı. Ramazan Göğerçin boynundan ağır şekilde yaralanırken, tartıştığı kişi de elinden yaralandı. Göğerçin olay yerindeki yakınlarının yardımıyla, ismi öğrenilemeyen kişi ise kendi otomobiliyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Ağır yaralı olarak geldiği hastanede ameliyata alınan Göğerçin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ramazan Göğerçin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından öğle namazında Serdar Mahallesi'nde bulunan Ulubeyli Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.