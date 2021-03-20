Boynundan vurularak öldürülen Atakan İldem cinayetinde 4 tutuklama - Son Dakika

İZMİR'de, babasıyla kahvehane işleten Atakan İldem'in (26) tabancayla boynundan vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Babası ile birlikte kahvehane işleten Atakan İldem, 17 Mart günü saat 05.30 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine yaralı olarak bırakıldı. Hastanede tedaviye alınan İldem, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İldem'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden F.Ş., S.C., A.C.E. ve V.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İldem'in alacak- verecek meselesinden kaynaklı çıkan tartışma sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı.