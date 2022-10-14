Boynunun üstüne düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Boynunun üstüne düşen genç hayatını kaybetti

14.10.2022 00:57
Boynunun üstüne düşen genç hayatını kaybetti

Mersin'de bir tekstil firmasında çıktığı demir askılıktan boynunun üstüne düşen 22 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Mersin'de bir tekstil firmasında çıktığı demir askılıktan boynunun üstüne düşen 22 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Mersin Serbest Bölgesinde bulunan bir tekstil firmasında yaşandı. Firmada çalışan 22 yaşındaki Eren S., bir sebepten dolayı demir askılıklara çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden genç, boynunun üstüne düşerek, ağır yaralandı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Eren S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre getirilen merdiveni beklemeyen genç, tırmanarak demir askılıkların üstüne çıkıyor. Bu sırada dengesini kaybeden genç, boynunun üstüne düşerek, hayatını kaybediyor. İş yerinde çalışan diğer arkadaşları ise gence yardım etmek için koşuyor. - MERSİN

YORUMLAR
500
MDOB'dan muhteşem sezon açılışı MDOB'dan muhteşem sezon açılışı Mersin gündem haberi: Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı Mersin gündem haberi: Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı
Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boynunun üstüne düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 AB'den skandal karar: Başörtüsü yasaklanabilir
09:12 Sertaç Ortaç: Evlilik, akıl hastası işi
09:13 Kim Kardashian ilişkiye girdiği en ilginç yeri anlatarak bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı
08:40 Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı
08:12 Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü
08:10 Basın Kanunu yasalaştı! İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına girdi
08:01 Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim
07:55 Uraz Kaygılaroğlu'dan oje tepkilerine cevap: Güzel yanlarımı örnek alın
02:25 Asker eğlencesi için tünel kapatan magandalar polis ekiplerini görünce kaçtı
00:57 Genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın korkunç görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 09:27:11. #1.12#
SON DAKİKA: Boynunun üstüne düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement