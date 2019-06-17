Boynunuzdaki şişliği hafife almayın!

Kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türünün tiroid kanseri olduğunu biliyor muydunuz? Anlaşılması oldukça zor olan tiroid kanseri en çok tedavi edilebilen kanser türlerinden birisi.

TİROİD NEDİR?

Tiroid boynun ön kısmında bulunan soluk borusunu üç taraflı kaplayan bir iç salgı bezidir. Tiroid bezi T3 ve T4 denilen hormonları üretmektedir. Bu hormonlar adrenalin ve dopamin hormonlarının salgılanmasını sağlamak gibi çok çeşitli vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde görev alırlar.

Tiroid bezinin düzgün çalışmadığı durumlarda vücut proteinleri iyi yakamaz. Karbonhidrat ve proteinlerin işlenmesinde bozulmalar olur. Bu nedenle tiroid hastaları kontrolsüzce kilo alır.

TİROİD KANSERİ NEDEN OLUR?

Tiroid kanseri tiroid bezinde bulunan hücrelerin tümöre dönüşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Pek çok kanser türünde olduğu gibi tiroid kanserinin de asıl nedeni bilinmemektedir. Araştırmalar sonucu bazı radyoaktif maddelere maruz kalan kişilerde tiroid kanserine rastlanmıştır. Bu etkenin dışında genetik durumlar da tiroid kanserinin görülmesine neden olmaktadır.

HASTALIK SİNSİ İLERLİYOR!

Tiroid kanseri hastalarının birçoğunda herhangi bir şikayet veya belirti olmamaktadır. Gözlemlenebilen belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir;

Lenf bezleri şişer ya da boyunda şişlik meydan gelir,

Tiroid bezleri serttir ve hızlı büyür,

Boğazda sıkıntı hissi,

Nefes alırken zorlanma,

Yutkunurken zorlanma,

Ses kısıklığı,

Boğazda baskı hissetme.

TİROİD KANSERİ TANISI NASIL KONULUR?

Tiroid kanseri teşhisinin konulabilmesi için öncelikle iyi bir muayene gerekir. Daha sonra boyun ultrasonografisi kan testleri ve diğer görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Boyundaki kitleden veya nodülden iğne biyopsisi yapılarak laboratuvar ortamında kanser olup olmadığına bakılır.

TİROİD KANSERİ FARKLI TÜRLERDE ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Papiller kanser: En sık görülen tiroid kanseri türüdür. Genellikle gençler ve çocuklarda sıklıkla görülür.İyi şekilde seyretmektedir.

Lenfoma: Genellikle yaşlılarda görülmektedir. Ağrısız bir kitle halinde ortaya çıkmaktadır. Tanı koyulduktan sonra kemoterapi ile tedavisi yapılır.

Folliküler kanser:Bu kanser tiroid bezini çevreleyen zara yayılır. Genel olarak kan dolaşımı yoluyla yayılmaktadır. Tiroid kanserlerinin yüzde 11-15'ini bu kanser türü oluşturmaktadır.

Medüller kanser: Tiroid kanserlerinin arasında en seyrek rastlanan kanser türüdür. Kandaki kalsitonun hormonunu yükseltir, tedavi sonrası bu oran normal seviyeye gelir. Medüller kanserin yüzde 25'i genetik sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Anaplastik kanseri en kötü seyirli olan fakat nadir görülen çeşididir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tiroid kanserinin olmazsa olmaz tedavi şekli cerrahi müdahaledir.Bu noktada tiroid bezlerinin tümünün çıkarılması tavsiye edilmektedir. Tümörün boyutuna göre boyundaki lenf bezlerinin de alınmasının gerektiği durumlar ortaya çıkabilir. 10 mm ve üzeri nodüllerin olması durumunda ameliyattan sonra radyoaktif iyot tedavisi yapılmaktadır.

Cerrahi müdahale sonrası hastalığın tekrarlamaması için hastalığın belirli aralıklarla takibi yapılmalıdır.