Son Dakika Haberleri: Boynuz Uzunluğu 127 Santim Olan Yaban Keçisi Avlandı

Boynuz Uzunluğu 127 Santim Olan Yaban Keçisi Avlandı

1 saat önce

Adıyaman'da Amerikalı avcı 127, Kanadalı avcı ise 110 santim boynuz uzunluğundaki yaban keçisini avladı.

Boynuz Uzunluğu 127 Santim Olan Yaban Keçisi Avlandı, System.String[]
Adıyaman'da Amerikalı avcı 127, Kanadalı avcı ise 110 santim boynuz uzunluğundaki yaban keçisini avladı.

Av turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı avcıların gözdesi olan Adıyaman'da av kotası kapsamında avcılık yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri gözetiminde gerçekleşen av için Adıyaman'a son olarak Kanadalı Avcı Brian Adam Hauck ve Amerikalı Avcı Patrick Barley Hulbert gelerek avlandı.

Amerikalı Avcı Patrick Barley Hulbert Çelikhan Akdağ Devlet Avlağında boynuz uzunluğu 127 santim olan 11 yaşındaki tekeyi avladı.

Kanadalı Avcı Brian Adam Hauck Sincik Devlet Avlağında boynuz uzunluğu 110 santim olan 9 yaşındaki tekeli avladı.

Adıyaman'da sayıları 3 bin 200'ü bulan yabani dağ keçisi Koru, Hisar-Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Sincik, Şahkolu ve Akçalı sahalarında belirli kota ile ihale edilerek avlanılmasına izin veriliyor. Av gelirlerinin bir kısmı köy tüzel kişiliklerine aktarılıyor.

2018-2019 yılı av turizmi kapsamında şuana kadar 8 avcının avlandığı öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:29 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış

Tekstilin İki Devi Anlaştı, Türkiye'yi Üs Yapacaklar Muhafız'ın Yıldızı Çağatay Ulusoy, Yeni İmajıyla Tepki Topladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:52:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boynuz Uzunluğu 127 Santim Olan Yaban Keçisi Avlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]